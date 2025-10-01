Antena Meniu Search
Video Accident filmat în Iaşi. Un taxi intră în intersecţie şi se izbeşte violent de o altă maşină

Un accident grav a avut loc pe o stradă din Iaşi și a fost surprins de camerele de supraveghere. Un taxi condus de un bărbat de 74 de ani a intrat în intersecţie fără să acorde prioritate și s-a izbit violent de maşina unei femei de 39 de ani. Ambii șoferi au fost răniți, iar bărbatul a fost transportat la spital.

de Redactia Observator

la 01.10.2025 , 09:49

Accident grav pe o stradă din Iaşi. Pe imaginile surprinse de o cameră de supraveghere din zonă, se observă cum un taxi, condus de un şofer de 74 de ani, intră în intersecţie, fără să acorde prioritate, moment în care se izbeşte violent de o maşină, condusă de o femeie de 39 de ani.

Ambii șoferi au fost răniți, însă bărbatul a ajuns la spital.

accident iasi
