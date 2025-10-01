Un accident grav a avut loc pe o stradă din Iaşi și a fost surprins de camerele de supraveghere. Un taxi condus de un bărbat de 74 de ani a intrat în intersecţie fără să acorde prioritate și s-a izbit violent de maşina unei femei de 39 de ani. Ambii șoferi au fost răniți, iar bărbatul a fost transportat la spital.

