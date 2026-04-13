Un accident rutier grav a avut loc, luni, pe DN7, în localitatea Tuțulești, județul Vâlcea. Pompierii militari au intervenit de urgență pentru descarcerare, acordarea primului ajutor și prevenirea izbucnirii unui incendiu.

Accident grav pe DN7: O maşină s-a răsturnat lângă calea ferată, după impact. Victima, în stare critică - ISU Vâlcea

UPDATE: În urma accidentului rutier au rezultat 4 victime, care vor fi transportate la spital, astfel: o persoană de sex masculin (șoferul mașinii răsturnate) va fi transportată la UPU Sibiu, alte două victime (sex masculin și sex feminin) la UPU Vâlcea, iar persoana de sex feminin, resuscitată, va fi transportată de elicopter la Craiova. Potrivit informaţiilor, femeia este însărcinată.

La fața locului au fost mobilizate echipaje din cadrul Stației de Pompieri Brezoi, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și o autospecială de descarcerare, dar și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, potrivit ISU Vâlcea.

Potrivit primelor informații transmise de autorități, în accident au fost implicate două autoturisme. În urma impactului, o persoană a rămas încarcerată, iar unul dintre vehicule a fost proiectat în apropierea căii ferate.

Articolul continuă după reclamă

"În urma acestui eveniment rutier au rezultat trei victime, respectiv conducătorul auto în vârstă de 27 de ani, o pasageră de 23 de ani din același autoturism, precum și o pasageră din celălalt autovehicul. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative. Traficul rutier și feroviar sunt temporar blocate pentru intervenția echipajelor și efectuarea cercetărilor la fața locului. În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier", se arată în comunicatul IPJ Vâlcea.

Salvatorii au intervenit rapid pentru extragerea victimei încarcerate, care a fost predată echipajelor medicale în stare de inconștiență. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare.

La fața locului se va deplasa un elicopter SMURD de la Dolj.

Laura Ilioiu

Întrebarea zilei Reuşiţi să consumaţi toată mâncarea gătită de Paşte? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰