Tragedie în Berceni. O mașină a căzut de pe un pod și a fost cuprinsă de flăcări, iar șoferul nu a mai putut fi salvat.

Tragedie în această dimineață, pe Șoseaua de Centură, în Berceni. Șoferul unui BMW, un bărbat de aproximativ 40 de ani, a murit carbonizat după ce autoturismul s-a prăbușit de pe pod, direct pe calea ferată.

Accidentul s-a produs în jurul orei 08:00. Potrivit primelor informații, bărbatul ar fi intrat cu viteză în parapetul din rondul Șoselei de Centură, iar în urma impactului violent, mașina a zburat de la înălțime și s-a prăbușit sub pod. Autoturismul a fost cuprins instant de flăcări, transformându-se într-o torță.

Din nefericire, șoferul nu a avut nicio șansă de supraviețuire.

Articolul continuă după reclamă

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările tragediei și cauza accidentului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi negociat contractul cu furnizorul de energie electrică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰