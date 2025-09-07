Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod

Tragedie în Berceni. O mașină a căzut de pe un pod și a fost cuprinsă de flăcări, iar șoferul nu a mai putut fi salvat.

de Redactia Observator

la 07.09.2025 , 11:25

Tragedie în această dimineață, pe Șoseaua de Centură, în Berceni. Șoferul unui BMW, un bărbat de aproximativ 40 de ani, a murit carbonizat după ce autoturismul s-a prăbușit de pe pod, direct pe calea ferată.

Accidentul s-a produs în jurul orei 08:00. Potrivit primelor informații, bărbatul ar fi intrat cu viteză în parapetul din rondul Șoselei de Centură, iar în urma impactului violent, mașina a zburat de la înălțime și s-a prăbușit sub pod. Autoturismul a fost cuprins instant de flăcări, transformându-se într-o torță.

Din nefericire, șoferul nu a avut nicio șansă de supraviețuire.

Articolul continuă după reclamă

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările tragediei și cauza accidentului.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

berceni accident mort carbonizat
Înapoi la Homepage
Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă
Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă
Fiul Cristinei Cioran a fost botezat de ÎPS Teodosie. Alex Dobrescu, tatăl micuțului, a lipsit de la slujbă | FOTO
Fiul Cristinei Cioran a fost botezat de ÎPS Teodosie. Alex Dobrescu, tatăl micuțului, a lipsit de la slujbă | FOTO
Ce s-a ales de Iulian Filipescu. Ce face acum preferatul lui Anghel Iordănescu din perioada Generației de Aur, din ce face bani
Ce s-a ales de Iulian Filipescu. Ce face acum preferatul lui Anghel Iordănescu din perioada Generației de Aur, din ce face bani
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi negociat contractul cu furnizorul de energie electrică?
Observator » Evenimente » Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod