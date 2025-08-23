Accident şocant în judeţul Arges: 4 tineri au murit după ce au căzut 300 metri cu maşina într-o râpă

UPDATE 18:00 Potrivit informaţiilor obţinute de Observator, singurul supravieţuitor al accidentului se număra printre pasageri. Şoferul vehiculului de tip SUV a murit.

ŞTIREA INIŢIALĂ

Accident grav în judeţul Argeş. Patru persoane au murit şi o a 5-a a fost grav rănită după ce s-au răsturnat cu maşina într-o râpă.

Maşina a căzut 300 metri în râpă

Potrivit ISU Argeş, care intervine în acest moment pentru recuperarea trupurilor neînsufleţite, maşina s-a răsturnat într-o râpă din zona montană Portăreasa, în apropierea localităţii Albeştii de Muscel. Tinerii cu vârste cuprinse între 20 şi 30 de ani s-ar fi trezit dis de dimineaţă pentru a merge să vadă răsăritul. Trei bărbaţi şi o femeie au fost găsiţi fără viaţă, în timp ce o a 5-a victimă ar fi supravieţuit miraculos.

"în jurul orei 13:40, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung au fost sesizați de către un bărbat de 45 de ani, din comuna Albeștii de Muscel, cu privire la faptul că pe raza aceleiași localități, în zona montană Portăreasa, ar fi observat un autoturism răsturnat, existând posibilitatea sa fie mai multe victime", notează ISU Argeş.

SURSE Observator: "Găsiţi de culegătorii de ciuperci"

Din informaţiile obţinute de Observator, mai mulţi culegători de ciuperci care treceau prin zonă au văzut maşina căzută în râpă. Aceştia nu aveau, însă, telefoanele la ei, astfel ca au trecut să coboare în localitate pentru a suna la 112.

Supravieţuitorul a fost transportat de urgenţă cu un elicopter la Braşov.

