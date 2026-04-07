Este activitate intensă marți la Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni, unde sunt staționate mai multe avioane-cisternă americane KC-135, în ziua în care expiră ultimatumul dat de președintele SUA, Donald Trump, Iranului.

La Baza 90 Transport Aerian "Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu" de la Otopeni sunt staționate mai multe avioane-cisternă americane KC-135, fiecare cu o capacitate de transport de cel puțin 60 de tone de combustibil pentru misiuni de realimentare în aer. Prezența acestora are loc în contextul expirării, marți seară, a ultimatumului dat de președintele SUA, Donald Trump, Iranului pentru un acord privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

"O întreagă civilizație va muri în această noapte și nu va mai fi readusă niciodată la viață. Nu vreau să se întâmple asta, dar probabil se va întâmpla. Totuși, acum că avem o schimbare de regim completă și totală, în care vor prevala minți diferite, mai inteligente și mai puțin radicalizate, poate se poate întâmpla ceva revoluționar de minunat, cine știe? Vom afla în această noapte, unul dintre cele mai importante momente din lunga și complexa istorie a lumii", a scris Donald Trump marți, într-o postare pe Truth Social.

Președintele SUA, Donald Trump, a dat Iranului termen până marți seară pentru a accepta un acord privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz, avertizând că, în caz contrar, infrastructura țării ar putea fi lovită masiv. Trump a spus că armata americană are capacitatea de a distruge "fiecare pod" și "fiecare centrală electrică" din Iran.

Teheranul a respins până acum ultimatumul. Iranul a avertizat că va răspunde la astfel de atacuri prin intensificarea propriilor atacuri asupra infrastructurii energetice din Golful Persic, o măsură care ar putea afecta și mai mult aprovizionarea globală cu energie. Dislocarea capabilităților militare ale SUA pe teritoriul României este temporară și are loc în contextul războiului în desfășurare din Iran.

Parlamentul României a aprobat, pe data de 11 martie, solicitarea CSAT de dislocare temporară a unor echipamente SUA, la cererea Pentagonului. "Este vorba de avioane de realimentare, de echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu", a spus atunci președintele Nicușor Dan.

Reamintim că zece avioane cisternă KC-135 ale SUA ar fi staţionate în prezent pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București.

