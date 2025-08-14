Un tânăr boxer, campion, este acuzat că a fugit din cantonament pentru a-şi regla conturile cu un alt sportiv. Momentul în care acesta îşi loveşte rivalul a fost surprins de o cameră de supraveghere. Nouă martori pot fi observaţi în faţa sălii de jocuri din Bacău, alături de victimă, înainte şi după incident. Tânărul rănit, în vârstă de 16 ani, a ajuns pe mâinile medicilor cu răni grave care au necesitat intervenţii chirurgicale de urgenţă.

Potrivit familiei victimei, totul ar fi pornit din gelozie. Tatăl băiatului lovit spune că acesta s-ar fi întâlnit zilele trecute la un festival cu o fată. Ulterior ar fi primit ameninţări, iar apoi s-a ajuns la violenţă.

Totul s-a întâmplat în faţa unei săli de jocuri, agresiunea a fost surprinsă de o cameră de supraveghere, iar în imagini se pot observa mai mulţi tineri care discută, iar, la un moment dat, victima este lovită de două ori şi cade.

În urm agresiunii, familia victimei a depus plângere penală la poliţie, iar agresorul a ajuns în spatele gratiilor pentru 24 de ore. Poliţiştii au deschis un dosar penal în acest caz pentru loviri şi alte violenţe şi continuă cercetările pentru a stabili cum s-a întâmplat totul.

De asemenea, părinţii băiatului lovit spun că îşi doresc să se facă dreptate, iar fapta să nu rămână nepedepsită. Mai mult, sunt decişi să apeleze şi la instanţă.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei Vă mai permiteţi să plecaţi şi în minivacanţa de Sfânta Maria? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰