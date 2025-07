Beach Please s-a încheiat oficial în această dimineaţă. Au fost cinci zile şi cinci nopţi cu de toate: distracţie şi atmosferă de neuitat, muzică bună, dans, dar şi incidente grave, din păcate. Adolescentul rănit sâmbătă, după ce a sărit de pe scenă, se află încă internat în spital. Autoritățile au deschis un dosar penal și îi caută pe vinovați. Şi tot mai multe astfel de acte de bravură ies la iveală şi sunt postate pe reţelele sociale. Evident, şi aici avem două tabere: unii care spun că responsabili sunt autorii şi părinţii lor, alţii care cer mai multă responsabilitate din partea artiştilor şi organizatorilor.

De la extaz, la agonie pentru adolescentul de 15 ani, momentul de glorie, pe scenă, alături de artistul favorit s-a încheiat fără aer.

"Nu am mai avut aer, am rămas fără aer. Şi... nu ştiu. Am crezut că dacă nu o să primesc ajutor aici vor fi ultimele clipe", spune Nicolas.

Filmarea devenită virală a îngrozit părinţii de acasă şi tinerii de la festival. Imaginile arată clar cum băiatul sare de pe scena înaltă de 2 metri la îndemnul rapperului Destroy Lonely şi - în loc să fie luat pe braţe într-un moment clasic de "scenediving", aterizează brutal cu abdomenul pe gardul metalic din faţa spectatorilor.

"Tu o să sari! Am nevoie de tine să sari înapoi între fani! Eşti pregătit?", îi spune rapperul Destroy Lonely în acel moment.

"M-a prins mai într-un capăt de scenă, gen pe o margine. El tot m-a îndrumat să sar, eu m-am dat în spate i-am spus clar că nu vreau. Şi la un moment dat mă ia de hanorac şi mă tot împinge cumva", spune Nicolas.

Incidentul a împărţit internetul în două tabere vehemente

De-o parte sunt cei care dau vina pe educaţie şi imaturitate, de cealaltă parte sunt cei care acuză artistul care nu a ţinut cont de siguranţa fanului său. Cert este că urmările sunt grave: băiatul s-a ales cu o contuzie pulmonară, leziuni pe ficat şi la unul dintre rinichi.

"La ora 3 şi jumătate m-a sunat că era în ambulanţă şi să vin la spitalul din Constanţa. I-a spus de 2 ori că nu vrea să sară, totuşi a insistat şi l-a luat de braţ", spune mama băiatului.

Jandarmeria a emis o reacţie oficială cu privire la incident şi a întocmit un dosar penal în rem pentru vătămare corporală din culpă. Organizatorii au anunţat şi ei că nu vor mai colabora pe viitor cu Destroy Lonely, iar pentru evitarea accidentelor, spectatorii nu vor mai avea voie să urce pe scenă.

"S-a întâmplat o chestie pe care noi o catalogăm ca fiind iresponsabilă şi inconstienta din partea artistului. Am luat legatura cu familia sa şi suntem acolo sa il sustinem, ne pare rău pentru acest eveniment şi nu vom mai lucra cu artistul în cauză", a declarat Selly.

Un copil s-a aruncat din tren când pleca de la festival

Vorbim însă doar de cel mai grav incident legat de Beach Please. Un altul s-a petrecut după concerte, când un adolescent care pleca de la festival s-a aruncat din trenul aflat în mers, totul pentru că şi-ar fi scăpat telefonul.

Din fericire, băiatul nu a suferit răni grave şi nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, dar imaginile au adunat zeci de mii de vizionări.

Beach Please este unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din Europa. La această ediţie, a patra la număr, a reuşit să strângă aproape jumătate de milion de participanţi, care au cheltuit în 5 zile de festival 10 milioane de euro.

