Claudiu Ciprian Cifu, proprietar de pensiune: De vineri am avut oaspeţi, nu am avut apă. Am dus apă cu peturile.

Claudiu este proprietarul unei pensiuni, iar lipsa apei îl poate aduce în pragul falimentului, după ce s-a văzut nevoit să anuleze rezervările.

Claudiu Ciprian Cifu, proprietar de pensiune: N-am nimic personal cu nimeni, doar că muncim pentru câte o afacere. Încercăm să avem feedback-uri bune în domeniul ospitalităţii şi în weekend întâmpinăm turiştii fără apă.

Andrei Gheorghe, director interimar Aqua Călimani: Rămân fără apă pentru că conductele sunt subdimensionate. Acum se lucrează la o nouă aducţiune. Se vor face abilitări de conducte unde sunt subdimensionate.

Problema furnizării apei nu este una recentă

Localnică: A fost luată apa când au fost şi zile întregi când am avut apă. Când a dat drumul la apă, a fost foarte murdară.

Localnică: Avem perioade când la duşuri nici vorbă să-l folosim, că nu-i presiune.

Autorităţile au lansat un proiect de aproximativ 20 de milioane de lei prin Anghel Saligny pentru modernizarea sistemului de transport al apei, dar nu garantează că problema va fi rezolvată în totalitate.

Soluţia ar putea să nu rezolve problema

Olariu Dumitru, primar Toplița: Au început lucrările în urmă cu 30 de zile pentru noua captare de apă, noua aducţiune cu o lungime de 9 kilometri aproximativ şi o staţie de filtrare de ultimă generaţie.

Ciprian Rugină, administrator public Toplița: Reţeaua de apă şi canal este foarte învechită. S-au făcut de-alungul anilor extinderi foarte multe de reţele în cartierele noi şi în zonele unde s-au construit locuinţe noi. Soluţia va fi din nou modernizarea reţelei principale de apă, pentru că degeaba facem extinderi dacă reţeaua principală nu e cea veche, construită înainte de Revoluţie.

Andrei Gheorghe, director interimar Aqua Călimani: Problemele nu sunt numai din vina noastră. Sunt şi instalatori neautorizaţi care închid apa şi-o pornesc dintr-o dată. Şi, din momentul acela, sunt locuinţe care au apă murdară. Dar, dacă se lasă robinetul deschis 20-30 de minute, apa se curăţă, se limpezeşte şi este bună de consum.

Proiectul de modernizare al reţelei de apă ar trebui să fie terminat până la sfârşitul anului 2024.

