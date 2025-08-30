Noi informaţii arată amploarea crizei provocate de incapacitatea de plată a uneia dintre cele mai vechi agenţii de turism din ţară. Peste 600 de turişti au fost ameninţaţi că trebuie să părăsească hoteluri din Creta, Cipru şi Insulele Canare, deşi achitaseră vacanţele.

Guvernul a activat celula de criză la Ministerul Turismului, după ce agenția Cocktail Holidays a intrat în incapacitate de plată. Majoritatea turiștilor afectați vor fi repatriați în acest weekend, în urma negocierilor purtate cu agenția și cu unii dintre colaboratorii acesteia.

În total, 677 de persoane au rămas și fără vacanță, și fără bani. Pentru 87 dintre ei autoritățile caută încă soluții de repatriere. În plus, turiștii care au deja vacanțe cumpărate prin Cocktail Holidays sunt avertizați că ar putea întâmpina probleme. Specialiștii îi sfătuiesc să ia legătura direct cu hotelul unde au rezervarea pentru a verifica dacă plățile au fost efectuate și dacă se mai pot caza la sosire.

Cocktail Holidays este una dintre agențiile de turism cunoscute, cu peste 25 de ani de activitate. Intrarea în incapacitate de plată a companiei lasă clienții fără despăgubiri integrale, întrucât România nu are un fond de garantare în turism. Nici măcar cei care și-au făcut asigurare nu își vor putea recupera banii în totalitate.

