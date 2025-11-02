Tragedia din Rahova pare că a fost doar începutul unui şir de tragedii din cauza acumulărilor de gaze. Un bărbat de 53 de ani din Dej a fost ucis în propria casă de o deflagraţie uriaşă. Locuinţa s-a făcut una cu pământul în urma exploziei, iar mai şocant este că în urmă cu doar trei săptămâni, familia a făcut revizia la instalaţia de gaze şi totul părea în regulă.

Ora 19 şi 21 de minute. O bubuitură puternică cutremură strada Mihai Viteazu din Dej. Disperaţi, oamenii ies din case. Explozia, extrem de puternică, este auzită şi în localităţile învecinate. Locuinţa se face una cu pământul, însă o flacără uriaşă este alimentată de gazul care iese dintr-o ţeavă ruptă.

"Am auzit o bubuitură, am nişte maşini aici în faţă parcate, am crezut că ele au explodat. După ce m-am uitat mai bine am văzut casa dărâmată şi se auzea cum suflă gazul", povesteşte un martor.

"Am crezut că se cutremură. S-a auzit bubuitura la distanţă mare".

Articolul continuă după reclamă

"Extraordinar, aşa ceva... Bombă!", povestesc alţi martori.

Bărbatul de 53 de ani, fost militar, nu a mai avut nicio şansă. Soţia acestuia, asistentă medicală, abia ieşise de la serviciu şi era în drum spre casă.

"Pompierii au efectuat de urgenţă de căutare- salvare, în paralel cu stingerea incendiului care a pornit în urma exploziei. Din păcate, a fost găsită o victimă care nu prezenta semne vitale", spune Paul Olar, ISU Cluj.

O anchetă a fost deschisă şi trebuie să se afle motivul exact care a dus la tragedie. Culmea, în urmă cu doar trei săptămâni, familia făcuse revizia la instalaţia de gaze şi părea că totul a fost în regulă.

Alt oraş, scenariu aproape tras la idigo

Un bărbat din Timişoara a ajuns în stare gravă la spital, cu arsuri pe aproximativ jumătate din corp, după ce apartamentul în care locuia a fost distrus de o explozie urmată de incendiu. Speriaţi, zeci de locatari s-au autoevacuat.

"Am auzit o bubuitură la geam şi am ieşit la geam şi am văzut flacăra şi am ieşit jos şi am anunţat băieţii"

"O bubuitură foarte puternică, m-am speriat că stau la etajul 1, am ieşit afară fără nimic şi am rămas că nu ne dă voie înăuntru"

"Eram pe gangul ăla între blocuri şi deodată am auzit bubuitura, au sărit geamurile, după aia flacără şi după a ieşit un fum negru"

"Am vrut să închid geamul, în momentul în care am închis geamul am auzit o bubuitură, fum şi nişte frunze şi atât şi o femeie ţipând", povestesc martorii.

Apartamentul nu era racordat la gaze, iar în bucătăria locuinţei pompierii ar fi găsit o butelie. Motivul exploziei ar fi fost o acumulare de gaze.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰