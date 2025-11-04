Ipoteză: Bărbatul găsit carbonizat în casă, în urma exploziei din Dej, a provocat intenţionat scurgerea de gaz
Descoperire şocantă în cazul tragediei de la Dej. Bărbatul care a murit când i-a sărit casa în aer ar fi putut provoca intenţionat scurgerea de gaze şi explozia. E una din ipotezele luate în calcul de anchetatori, după ce au gasit desfiletat furtunul care alimenta aragazul. Specialiştii cred că dacă acesta s-ar fi desprins în urma deflagraţiei, filetul nu ar fi putut rămâne intact.
Conducta de gaze şi instalaţia interioară nu aveau nicio fisură. Racordul de la aragaz era, însă, deschis. Fostul militar, în vârstă de 53 de ani, era în proces de divorţ cu soţia, iar luna viitoare aveau primul termen la judecătorie.
Ancheta se anunţă a fi complicată în continuare.
Flăcările s-au văzut de la kilometri distanţă. Pericolul a fost cu atât mai mare cu cât focul a fost întreţinut de gazul care ieşea dintr-o ţeavă ruptă. Martorii spun că reprezentanţii companiei de gaz au ajuns într-o oră. Firma susţine însă că a intervenit de urgenţă.
Proprietarul casei, fost militar în vârstă de 53 de ani, a fost găsit carbonizat. Printre dărâmături, pompierii l-au găsit pe proprietarul casei, un bărbat de 53 de ani, fost militar, carbonizat. Soţia lui, asistentă, abia ieşise de la serviciu şi era în drum spre casă.
Explozia a distrus aproape în totalitate locuinţa. Din casă a rămas un morman de moloz.
