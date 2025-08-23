A mai rămas o singură săptămână de vară, iar turiştii vor să profite de ultimele zile de căldură. La mare, însă, au avut parte de o surpriză neplăcută. Apa mării nu a avut mai mult de 15 grade Celsius, din cauza fenomenului de upwelling. Iar acesta nu a fost singurul disconfort pe care l-au simţit oamenii. Pe plajă abia s-au putut înţelege din cauza vânzătorilor ambulanţi.

Turiştii care visau la un sejur de vis au rămas dezamăgiţi: Marea Neagră i-a întâmpinat cu apă rece. Vântul puternic de vineri a ridicat la suprafaţă apa rece din adâncuri, determinând scăderea bruscă a temperaturii în zona plajelor.

"Apa mării are astăzi 14-15 grade Celsius, cu 10 grade mai rece faţă de zilele trecute. În staţiunea Jupiter cei mai mulţi dintre turişti stau pe şezlong sau pe mal. Iar cei mai curajoşi au intrat în apă doar până la genunchi", a relatat reporterul Observator Andreea Filip.

Acolo au fost însă deranjaţi de vânzătorii ambulanţi, care au venit în valuri.

Hotelierii, reduceri în ultimul moment

Ca să nu bifeze unul dintre cele mai proaste sezoane din ultimii ani, hotelierii au făcut reduceri la cazări pe ultima sută de metri – plăteşti trei nopţi şi primeşti una gratis.

"Am redus preţul, am făcut anumite pachete speciale. Au fost destul de multe solicitări", a spus proprietarul unei pensiuni, Remus Iuhasz.

În această perioadă, turiştii plătesc pe cazare între 200 şi 400 de lei pe noapte.

"Turiştii care au făcut rezervare au beneficiat de o reducere de 20% din preţul camerei", a spus reprezentantul unui hotel, Dragoş Petcu.

Ce buget au turiştii pentru un weekend la mare

"Weekendul ăsta ar fi 1.000. Cu toată cheltuiala, dacă pui hotel, drum, mâncare de trei ori pe zi", a spus un turist.

Reporter: O masă la restaurant cam cât vă costă?

Turistă: În jur de 150-200 de lei, depinde câte feluri alegem şi seara ce mai cheltuim pe o clătită.

De luni, temperatura apei va începe să crească treptat, iar marea va deveni numai bună pentru îmbăiat.

