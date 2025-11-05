Ambasadorul Indiei, blocat la Sinaia, după ce locomotiva trenului în care se afla s-a defectat

Ambasadorul Indiei la Bucureşti a ajuns să cunoască România şi dintr-o perspectivă mai neplăcută. Excelența Sa Manoj Kumar Mohapatra a rămas marți blocat pe Valea Prahovei, în apropiere de Sinaia, în trenul București-Brașov, după ce locomotiva s-a defectat. Ambasadorul a ajuns la Braşov cu o întârziere de 2 ore şi 20 de minute faţă de ora programată.

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov (CCI) a găzduit marţi, 4 noiembrie, o întâlnire între o delegaţie de oameni de afaceri indieni şi reprezentanţi ai antreprenoriatului din Braşov şi din alte oraşe din ţară.

Pentru a evita aglomerația rutieră de pe DN1, ambasadorul Indiei a optat pentru călătoria cu trenul București-Brașov, care însă a întârziat aproape două ore și jumătate, informează Bună Ziua Brașov.

Reprezentanți ai Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA ne-au declarat că trenul a cărui locomotivă s-a defectat a fost Interregio 1680 operat de SNTFC CFR Călători.

S-a defectat locomotiva

Trenul a plecat din Constanța la ora 5,30 și a ajuns în București Nord la ora din livret, 8,02. Din Gara de Nord din Capitală a plecat la ora programată, 8,24. A circulat relativ conform livretului până a trecut de Câmpina, iar apoi, înainte de a ajunge în Sinaia locomotiva aflată la tracțiune s-a defectat.

Locomotiva EA 263 aflată la tracțiunea trenului IR 1680 a avut probleme cu aderența roților pe șină între stațiile Valea Largă și Sinaia. A fost trimisă în ajutor locomotiva EA 402, care a fost luată de la trenul Regio 3023.

În Sinaia, garnitura a ajuns cu o întârziere de 126 de minute față de ora programată, 9,50. Pe drum întârzierea s-a mărit, așa că la Brașov a ajuns cu 140 de minute (2 ore și 20 de minute) mai târziu. Făcând calculul, IR 1680 a parcurs cei 166 km dintre București și Brașov în 4 ore și 46 de minute, potrivit Club Feroviar.

