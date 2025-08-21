Dacă aveţi în plan o petrecere, nuntă ori botez, nu uitaţi să adăugaţi pe listă încă un invitat - Fiscul. ANAF a început să numere sarmalele de pe mese şi trage cu ochiul la cântăreţi ori fotografi. Organizatorii sunt obligaţi să raporteze inclusiv numărul invitaților, prețul meniului şi avansul încasat. Autoritățile spun că încearcă, astfel, să combată evaziunea fiscală din acest domeniu. Iniţiativa nu este văzută cu ochi buni de către jucătorii din HoReCa.

Restaurantele, spațiile de evenimente și cluburile sunt obligate acum să declare totul despre petrecerile noastre - ce sărbătorim, câţi invitaţi avem, cât am dat formaţiei şi câte sarmale am pus pe masă. Toate sunt numărate de ANAF.

O astfel de hârtie au primit organizatorii de evenimente din partea ANAF-ului. Este menţionat aici un tabel pe care ei trebuie să-l completeze în urma fiecărui eveniment pe care îl desfăşoară până la finalul anului. Sunt trecute datele de identificare ale beneficiarului, preţul meniului, avansul încasat sau modalitatea de plată.

Fiscul ia la puricat inclusiv colaboratorii localurilor - candy bar, servicii foto video sau aranjamente florale.

"Dacă există o altă entitate decât organizatorul care funcţionează în spaţiul respectiv, exemplu foto-video, atunci cel care prestează serviciul foto-video va fi cel care ne va furniza aceste detalii. Scopul este ca această activitate de monitorizare să identifice nivelul de conformare într-un mod eficient, transparent. În urmarea acestor activităţi de monitorizare, vom evalua comportamentul fiscal şi vom interveni operativ prin control anti-fraudă exclusiv în acele cazuri în care riscul fiscal este unul semnificativ", a declarat Toma Nanu, inspector ANAF.

5 zile au la dispoziţie patronii de localuri să trimită documentul completat către fisc, din momentul în care au primit notificarea. Reglementarea e deja în vigoare de trei zile, dar mulţi încă bâjbâie.

"Este destul de dificil. Planificarea evenimentelor se face cu ceva timp înainte, deci o centralizare a evenimentelor noi avem, dar pe toate aceste evenimente se intervine până la momentul desfăşurării lor şi atunci activitatea este foarte dinamică. Prestăm serivicii de masă, nu avem de fiecare dată toate detaliile legate de alte servicii pe care peroanele care îşi organizează evenimente şi le contractează", crede Simona Vețeleanu, manager restaurant.

"În loc să prindă peştii mari, ANAF-ul strânge banii de coşniţă. ANAF-ul tratează cu seriozitate botezul ca pe o schemă de spălare a banilor. Acest supracontrol nu este pe documente contabile, aşa cum suntem noi obişnuiţi, ci vorbim despre agenda de rezervări a organizatorului de evenimente. Ori se încheie contractul, se plăteşte numerar şi se rupe contractul, sau varianta gri, în care avem o sumă mult mai mică declarată pe contract. N-are cum să verifice ANAF lucrul acesta", spune Valentina Saygo, expert fiscal.

"Cred că e suficient numărul de meniuri, invitaţi, dar datele personale nu văd de ce!", spune un român.

Localurile care nu se conformează riscă amenzi. HoReCa e în topul domeniilor cu cea mai mare evaziune fiscală, alături de sectorul petrolier, construcții și cel imobiliar.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Întrebarea zilei Vă mai permiteţi să cumpăraţi toate rechizitele înainte de începerea şcolii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰