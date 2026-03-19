ANAF începe controale la nivel național pe piața carburanților, după valul de scumpiri

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat o serie de controale la nivel naţional pentru a preveni şi combate eventualele practici de neconformare fiscală, pe fondul evoluţiei preţurilor pe piaţa combustibililor, a anunţat instituţia, printr-un comunicat.

Acţiunile vizează întreg lanţul de distribuţie, de la importatori şi depozitari până la comercianţii finali, cu scopul de a identifica operatorii economici care acţionează pentru a-şi crea avantaje fiscale în contextul actual, prin majorarea artificială a costurilor de achiziţie/producţie, transmite Agerpres.

Inspectorii ANAF verifică situaţiile în care există suspiciuni de fraudă fiscală asociată cu practici care pot afecta corectitudinea pieţei. În cazurile în care faptele constatate sunt de natură să afecteze concurenţa loială ori interesele consumatorului, prin practici speculative, vor fi sesizate instituţiile abilitate ale statului.

Scopul acţiunilor ANAF este asigurarea conformării fiscale şi a unui mediu concurenţial corect, ca premisă pentru o stabilizare a pieţei carburanţilor în această perioadă, precizează sursa citată.

La începutul acestei săptămâni, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat că preţurile la carburanţi înregistrează creşteri spectaculoase iar, în aceste condiţii, Consiliul Concurenţei, ANAF, ANPC trebuie să acţioneze.

"Într-adevăr, sunt creşteri spectaculoase. Ne îngrijorează situaţia. Mai ales în privinţa faptului că stocurile pe care le au producătorii şi distribuitorii la dispoziţie astăzi sunt stocuri achiziţionate în trecut. Că atare, dacă îmi permiteţi, toate agenţiile şi toate instituţiile care au în atribuţii monitorizarea şi controlul acestei situaţii într-un context de criză pe piaţa combustibilului trebuie să acţioneze în acest sens. Ca atare, analiza noastră, analiza Ministerului Finanţelor a fost transmisă la Guvern sunt convins că în următoarele zile se va lua o decizie în această privinţă şi partea acestei decizie suntem şi noi, Ministerul Finanţelor", a explicat Nazare.

