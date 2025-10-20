Noi informații în cazul tragediei din cartierul Rahova. Clădirea afectată de explozie rămâne în continuare instabilă, iar accesul este interzis. Zona este izolată, iar potrivit celor mai recente informații, cel puțin scara distrusă ar putea fi demolată controlat, după finalizarea anchetei.

În ceea ce priveşte răniţii, cei rămaşi internaţi în Spitalul Clinic de urgenţă Floreasca sunt în stare stabilă. La Grigore Alexandrescu a rămas internată o adolescentă de 17 ani. Ancheta penală este acum pe masa procurorilor care continuă audierile şi astăzi. În continuare marea întrebare pare a fi "Cine a rupt sigiliul". Iar vina, ca de obicei, este pasată de la unii la alţi.

Deşi reprezentanţii firmei autorizate de ANRE pentru verificări la instalaţia de gaz precizau vineri, că nu aveau contract cu asociaţia de proprietari din imobilul care a explodat, administratoarea blocului le-a declarat anchetatorilor cu totul altceva.

"Știm că astăzi sunt așteptați să ajungă aici, la audieri, la Parchetul Curții de Apel București, reprezentanții Distrigaz, dar și reprezentanții firmei private recomandate de Distrigaz locatarilor și asociației de locatari din blocul din cartierul Rahova, unde a avut loc explozia. Ei bine, situația se complică, asta pentru că există mai multe variante luate în calcul de anchetatori. În primul rând, există varianta potrivit căreia reprezentanții firmei private să fi rupt sigiliul, așa cum susțin, de altfel, mai mulți locatari, dar și administratora blocului, care a fost chemată ieri aici, la audieri. Aceasta a stat 5 ore în fața anchetatorilor și, atunci când a ajuns, le-a spus chiar și jurnaliștilor că firma privată avea un contract încheiat cu asociația de proprietari. Însă există și varianta potrivit căreia un locatar din bloc să fi deschis gazul. Este și aceasta o ipoteză luată în calcul în cadrul anchetei. Însă, în baza declarațiilor și a rapoartelor întocmite de specialiștii SEMEX, care știm că au făcut cercetări împreună cu anchetatorii la fața locului, procurorii vor stabili cu exactitate cine este responsabil pentru tragedia care a avut loc în blocul din cartierul Rahova", a transmis Denisa Dicu, reporter Observator.

