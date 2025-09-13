Concertul legendelor, aseară, la Bucureşti. Andrea Bocelli şi Gheorghe Zamfir au cântat, aseară, pe aceeaşi scenă, în Piaţa Constituţiei, la festivalul Unforgettable. Tenorul italian a oferit un spectacol memorabil în fața a peste 70.000 de spectatori, după care s-a urcat în avion şi a plecat la Vatican.

Cea de-a doua zi a Festivalului Unforgettable a început spectacolul maestrului Gheorghe Zamfir. Muzica lui a făcut să vibreze de emoţie sufletele spectatorilor. Sunetul inconfundabil al naiului a pregătit publicul pentru cel mai aşteptat moment: recitalul legendarului tenor Andrea Bocelli.

Mulţi au făcut din concertul Unforgettable o tradiţie

În faţa a peste 70.000 de admiratori, Andrea Bocelli a susţinut un spectacol de neuitat. Artistul iubit de o lume întreagă a fost acompaniat de Corul Operei Nationale Române, dar şi de o mulţime de soprane şi tenori internaţionali, dar şi dansatori. "Este un adevărat artist, dintre greii muzicii noastre internaționale până la urmă. E prima oară când îl aud live și e wow", spune un spectator.

Mulţi au făcut din concertul Unforgettable o tradiţie. "Neașteptat de bună acustica, ținând cont de piață. Mi se părea impropriu pentru operă, dar nu este deloc așa. Minunat, ne bucurăm", spune un spectator. "A fost dorința mea să vin la Andrea Bocelli și mi s-a îndeplinit dorința, sunt foarte fericită și recunoscătoare", spune o spectatoare.

