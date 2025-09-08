Antena Meniu Search
Video Angajaţii Senatului vor să dea jos antenele de pe clădirea Parlamentului

Angajaţii Senatului ar vrea să dea jos antenele de pe clădirea Parlamentului. Asta după ce sporul de antenă a fost limitat la 300 de lei pe lună.

de Redactia Observator

la 08.09.2025 , 20:17

Acum, funcţionarii din Senat se plâng că există riscul de cancer din cauza radiaţiilor şi cer demontarea antenelor de pe Casa Poporului.

Chiar dacă nu s-a luat încă o decizie, unele surse din conducerea Senatului spun că antenele nu pot fi demontate pt că unele dintre ele aparţin serviciilor secrete.

În acest caz, angajaţii Senatului ar vrea să primească din nou sporul de antenă la valoarea de 1500 lei.

