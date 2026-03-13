Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a declarat că a fost surprins când a aflat că la instituție lucrează un absolvent de teologie. El a spus că i-a întrebat pe colegii din teritoriu de ce au angajat "popi" la Registrul Electoral, iar aceștia i-au explicat că persoana respectivă este, de fapt, cel mai bun specialist în informatică, potrivit News.ro.

Țuțuianu, surprins de angajările de la AEP: Un absolvent de teologie ar fi cel mai bun pe informatică - Hepta

Adrian Țuțuianu a afirmat vineri, într-o conferinţă de presă, că pentru posturile din AEP vor fi stabilite cerințe de studii pentru viitorii angajați.

"Rămân nişte posturi neocupate în structura centrală. Voi stabili condiţii de studii. La Controlul finanţării partidelor politice te duci dacă ai experienţă în control financiar, fiscal. Eventual, experienţă juridică. La Direcţia procese electorale informatizate, cred că trebuie să avem informaticieni. Cineva mă sesiza aseară printr-un mesaj că prin AEP ar fi angajaţi muzicieni, absolvenţi de teologie. Pentru că s-au pus condiţii generale, studii superioare şi a venit cine a dorit la concurs. Să ştiţi că unii dintre ei sunt buni", a afirmat Ţuţuianu.

Acesta a explicat care a fost reacția sa după ce a aflat că un absolvent de teologie este angajat al Autorității.

Articolul continuă după reclamă

"Când am auzit că avem un absolvent de Teologie angajat aici, la prima mea întâlnire cu teritoriul în format online, am zis colegilor mei, ”Nu aţi avut altceva de făcut decât să angajaţi popi la AEP, la Registrul Electoral?”. Şi mi-au spus ”Staţi liniştit, că este cel mai bun pe informatică!”. Sunt oameni care îşi cunosc meseria. Dar cred că trebuie să fim mai specifici. AEP-ul are nevoie de jurişti buni, are nevoie de personal care cunoaşte bine controlul fiscal, legislaţie fiscală, economică şi avem nevoie de oameni care ştiu informatică", a mai afirmat preşedintele AEP.

Luca Bădilă Like

Întrebarea zilei Aţi întâmpinat probleme din cauza buletinelor electronice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰