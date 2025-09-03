Un copil de un an şi jumătate a murit electrocutat, în Vaslui, după ce a călcat pe un spot de iluminat din centrul oraşului. Era ţinut de mână de tatăl lui, care a resimţit şi el şocul, dar a supravieţuit. Autorităţile locale nu au niciun răspuns de dat, în urma tragediei. Spun că, teoretic, spotul nu trebuia să fie sub tensiune. Iar compania care se ocupă de iluminatul public în oraş tace. Accidentul i-a înspăimântat pe localnici, dat fiind că accidentul a avut loc într-o zonă în care copiii se joacă seară de seară.

"S-a electrocutat pur şi simplu, de la firele acelea din iarbă". Vestea morţii lui Răzvan, băieţelul de un an şi jumătate, a făcut-o pe mama lui să se prăbuşească în stradă. Nimic nu ar fi putut prevesti tragedia petrecută chiar în centrul oraşului Vaslui.

Băieţelul ieşise la joacă într-un loc în care se adună seară de seară zeci de familii cu copii mici. Îl ţinea de mână pe tatăl său, când au intrat să se joace pe gazonul umed şi a căzut ca secerat când a păşit pe un spot de iluminat. Şocul a fost resimţit şi de tată.

În spaţiul verde din Piaţa Civică din Vaslui sunt, în total, trei spoturi. Copilul a călcat pe unul. Rama lui era sub tensiune, iar băiatul mergea desculţ prin iarbă, aşa că s-a curentat pe loc.

Reacţia primarului din Vaslui, după tragedie

La o zi după tragedie, primarul nu are o explicaţie pentru accidentul fatal. Ştia că spoturile montate încă din 2007 erau dezactivate.

"Nu ar fi trebuit să funcţioneze nici acum, nici ieri, nici alaltăieri. Până acum nu s-a întâmplat nimic, de 14-15, de 16 ani. Nu voi ierta nicio persoană, nu voi ierta nicio societate vinovată", spune Lucian Branişte, primar Vaslui.

"Trebuie văzut, şi probabil se va face o expertiză, pentru că acele LED-uri funcţionează la 12 volţi. Este evident că copilul s-a electrocutat la 220", spune Eduard-Andrei Popica, prefectul judeţului Vaslui.

Spoturile sunt în sarcina unei firme private, care a preluat serviciile de iluminat public din Vaslui, de doi ani. Compania a refuzat până acum să comenteze accidentul. Primarul a ordonat verificarea tuturor spoturilor din oraş şi înlăturarea lor, dacă sunt găsite neregului sau improvizaţii. Însă localnicii nu se mai simt în siguranţă.

"E foarte dureros. Ne-a impresionat profund. Şi fetiţa mea s-a jucat pe acolo".

"Am nepoţi şi mă emoţionez eu, ca bunic. Ca părinte, ca tată".

"Mă gândesc la nepoţică. Ştiu că şi ea s-a jucat aici şi se putea întâmpla oricui. Cred că toţi părinţii regretă ceea ce s-a întâmplat, pentru că toţi erau cu copiii pe aici, mai ales seara", spun localnicii.

Părinţii băieţelului sunt în continuare în stare de şoc. Şi ieri şi astăzi au primit asistenţă din partea unui psiholog pus la dispoziţie de autorităţi.

