Copilul electrocutat din Vaslui își ținea tatăl de mână. Și bărbatul a simțit curentul

Ieșise să se plimbe cu părinții săi și nimic nu anunța tragedia care avea să urmeze. Copilașul de nici doi ani din Vaslui, care a murit electrocutat în Vaslui, își ținea tatăl de mână în momentul când a călcat pe un spot luminos. Bărbatul la rândul său a simțit curentul.

Tatăl, mama și băiețelul de nici doi ani se plimbau. Băiețelul mergea desculț prin iarbă când a pus piciorul pe un spot luminos. Curentul i-a trecut prin trupul firav și l-a pus la pământ. Tatăl l-a simțit și el pentru că îl ținea pe micuț de mânuță.

Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru copil, deși s-au chinuit minute în șir să îl resusciteze. Când a aflat că fiul ei nu mai este în viață, mama s-a prăbușit la pământ.

Polițiștii fac acum cercetări pentru a vedea în ce împrejurări a avut loc tragedia și cine se face vinovat pentru moartea copilașului.

Ce spun oamenii legii

„În această seară, 2 septembrie 2025, la ora 20:41, Poliția municipiului Vaslui a fost sesizată, prin apel SNUAU 112, cu privire la faptul că, în zona centrală a municipiului Vaslui (Piața Civică), un minor în vârstă de 1 an și 5 luni s-ar fi electrocutat, după ce ar fi călcat pe un fir, de la o lampă de iluminat amplasată într-o zonă cu gazon. Asupra minorului au fost efectuate manevre de resuscitare însă, din nefericire, a fost declarat decesul. În cauză, sunt efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs decesul minorului și dispunerea măsurilor legale”, au transmis reprezentanții IPJ Vaslui.

