Puţin după prânz s-a dat alarma în maternitatea "Cuza Vodă" din Iași. Fumul gros s-a răspândit rapid în tot spitalul, inclusiv în secţia de neonatologie. 10 bebeluşi au fost scoşi de urgenţă cu tot cu incubatoare din clădire.

Alte sute de femei şi de copii au fost evacuaţi cu tot cu paturi şi perfuzii şi aliniaţi în parcarea spitalului. Printre pacienţi se afla şi o gravidă care era în travaliu. Între timp, atât mama cât şi bebeluşul sunt în afara oricărui pericol.

Gravidele au fost scoase din spital și adăpostite la umbră, pe scaune, la un magazin din curtea maternităţii.

"Nici nu am ştiut că e adevărat. Am zis că e un test", a explicat o mamă.

"Speriaţi afară, nu ştiam ce se întâmplă. Prima dată am crezut că este o simulare ceva, dar pe urmă a venit şi ne-a zis să evacuăm foarte repede că se simţea miros foarte tare de fum şi am ieşit speriaţi", a adăugat altă femeie internată în spitalul din Iaşi.

Una dintre mămici îşi alăpta fetiţa când a izbucnit focul

"Când am auzit alarma am luat copilul, am luat telefonul și portofelul că atât am apucat și am fugit. Ne-au ghidat doamnele asistente, era fum", a povestit altă mămică.

"Sunt în panică acum intrată. Eram la masă şi ne-a spus să evacuăm că e ceva incendiu şi atât", a mai precizat o femeie.

"Am văzut că şi miroase şi este fum şi am avut şi paciente şi le-am dirijat, le-am spus să stea liniştite. Ne-am speriat puţin, că este şi normal", a menţionat Andreea Toia, infirmieră.

Trei gravide, transportate la alt spital pentru a naște

La mai bine de o oră de la momentul în care a fost stins incendiul, mirosul de fum încă se simte în curtea maternităţii din Iaşi. Curtea este plină în continuare de asistente medicale, medici, dar şi de mamele care au fost scoase de urgenţă din saloane.

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete şi șeful DSU, Raed Arafat au venit cu elicopterul de urgenţă la Iaşi. Oficialii au anunţat că bateriile spitalului au luat foc.

Totul a fost verificat până la cel mai mic detaliu pentru a nu se repeta tragedia de acum 15 ani, când la Maternitatea din Giuleşti şase bebeluşi murit în incubatoare într-un incendiu izbucnit la instalaţia electrică.

"Spitalul beneficiază de un sistem de alertare incendiu modern. A fost un mare avantaj în prevenirea unui dezastru care se putea întâmpla cu atât de mulți copii nou născuți", informează Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

"Spitalul are generatoare, baterii, tot ce trebuie ca să rămână întotdeauna alimentat cu curent pentru serviciile esenţiale. Faptul că au luat bateriile foc, dintr-un motiv sau altul, urmează să se stabilească", a declarat Raed Arafat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență.

"Are 4 sisteme de backup, de curent electric. Două generatoare și această cameră a bateriilor. Toate aceste sisteme sunt gândite în lanț", a transmis Robert Dâncă, managerul spitalului.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit. O asistentă medicală a fost intoxicată uşor cu fum.

