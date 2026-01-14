Sediul Poliţiei din Lugoj a sărit în aer. Din primele informaţii, cauza ar fi o pungă de gaz din subteran, la fel ca la blocul din Rahova. Un poliţist de 37 de ani a ajuns la spital cu arsuri grave, iar alţi doi sunt răniţi uşor. În urma exploziei, cinci străzi au fost închise şi zeci de persoane evacuate. Localnicii spun că mirosul de gaz se simţea de mai multe zile, dar nimeni nu a făcut nimic. Deflagraţia a fost surprinsă de camerele de supraveghere.

Explozia a zguduit un cartier din Lugoj la 8 dimineaţa. Pe imaginile surpinse de cameră se văd mai mulţi pietoni şi mai multe maşini care trec chiar atunci prin faţa sediului de poliţie.

Cei trei pietoni scapă ca prin minune doar cu sperietura. Prin clipe de groază au trecut şi locatarii blocurilor din jur.

"Am auzit bubuitura şi am întors capul la geam. Am văzut bucăţi de sticlă cum au sărit. Am băgat capul în plapumă de frică".

"Am sărit în sus. Motanul s-a urcat pe dulap", spun martorii.

Explozia a avut loc într o clădire unde funcționau serviciul rutier biroul de relaţii cu publicul, de unde se eliberau caziere judiciare. În ambele încăperi, în momentul deflagraţiei, se aflau trei poliţişti. Unul dintre ei, în vârstă de 37 de ani, a suferit arsuri grave

"Am văzut că zidul era dărâmat. Am văzut un băiat pe care îl scotea de sub cărămizi", spune un martor.

"O personă a fost transportată la spital până la venirea noastră cu arsuri de nivelul 3 şi 4 la nivelul capului şi a membrelor superioare, alte 2 persoane se aflau la față locului. Una dintre ele, a fost transportată la spital cu atac de panică, cealaltă a refuzat transportul la spital", a declarat Daniel Miluț, ISU Banat al județului Timiș.

Clădirea care a sărit în aer a fost construită în anii 70 si nu era racordată la reţeaua de gaze. Totuşi, pe sub ea trec conducte. Este posibil ca una să fi fost fisurată, ceea ce a dus la acumularea de gaz în canalizarea de sub clădire şi mai apoi la explozie.

"Acum vreo 2-3 zile s-a simţit pe stradă miros de gaz".

"Aseară când am parcat am simțit un miros de gaz. Venea din canal", spun localnici.

Alimentarea cu gaz este oprită în zonă

Trei maşini, printre care şi o autospecială de poliţie, au fost distruse de explozie. Iar suflul deflagraţiei a spart geamurile blocurilor din jur.

La aproape 6 ore de la deflagraţie, perimetrul instituit de anchetatori s-a extinde constant. Sunt 5 străzi închise în acest moment. 31 de persoane au fost evacuate din mai multe societăţi comerciale şi chiar şi chiar din sediul poliţiei. Măsurătorile arată o concentraţie mai mare de gaz faţă de limita admisă.

Din primele cercetări, angajaţii care lucrau în anexele afectate se încălzeau cu dispozitive electrice.

"A fost întocmai dosar penal pentru 4 infracțiuni. Vătămare corporală din culpă, distrugere din culpă, 2 infracțiuni referitoare la nerespectarea normalor de securitate în muncă", a declarat Paul Podăriță, șeful Serviciului de Investigații Criminale.

Sindicaliştii acuză şefii inspectoratelor judeţene că au neglijat recondiționarea sediilor. "Intri și nu ești sigur dacă ieși pe picioare sau vei fi scos de sub dărâmături", atrage atenţia Europol.

"Așa arată incompetența și descurcăreala din Poliția Română. Șefii inspectoratelor județene de poliție au neglijat constant nevoia de recondiționare și renovare a sediilor în care funcționează structurile Poliției Române. (...)Sindicatul nostru a expus sute de asemenea situații și am prezentat public zeci de asemenea sedii de poliție în care intri și nu ești sigur dacă ieși pe picioare sau vei fi scos de sub dărâmături", a transmis Sindicatul Europol.

