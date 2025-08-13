România a rămas printre ultimele ţări în care se mai foloseşte mopul pentru curăţenia din spitale. În plus, regulile privind igiena în secţii şi în sălile de operaţie sunt deseori ignorate, astfel că bacteriile intraspitaliceşti se duc dintr-o parte în alta şi se răspândesc rapid. Imagini surprinse cu o cameră ascunsă arată realitatea din spitale şi explică de ce sunt pacienţii atât de expuşi în faţa infecţiilor.

În spialele din România, cu același mop se face face curat şi pe hol, şi în secţia ATI şi chiar în sala de operație. În acest caz microbii sunt împrăştiaţi peste tot , chiar dacă aparent mopul a mai fost curățat între încăperi.

Regulamentele spun clar: personalul sanitar trebuie să cureţe podeaua cu mopul îmbibat în dezinfectant și să pună panoul 'podea umedă'. În spitale însă, mătura prăfuită înlocuieşte panoul.

De modul în care se face curățenie se plâng și pacienții sau aparţinătorii

Mulți se tem de infecţii atunci când ajung să fie internaţi.

"Am văzut cum s-a dat pe aici, pe acolo, pe ochii soacrei, să zic aşa. Eu i-am explicat doamnei care a venit la curăţenie. I-am zis -doamnă, măcar un dezinfectant ceva, acolo, ceva-", spune Loredana.

"Încă n-am evoluat, nu am trecut de stadiul ăsta. Oricum toate spitalele sunt infectate. Îţi e frică să te internezi într-un spital în România".

"Când eşti bolnav şi vii aici să te tratezi şi nu ştii încotro să o apuci, bacteriile sunt ultima grijă. Asta ar trebui să fie grija celor de sus", spun oamenii.

Mopul poate transporta bacterii, germeni rezistenţi sau chiar ciuperci periculoase pentru pacienţii internaţi. În alte țări din Europa, metodele de curățenie sunt diferite și mai stricte.

"Nu ştiu să existe în germania acea metodă clasică cu mopul stors în galeată, în schimb sunt nişte mopuri plate, cu microfibră, îmbibate în soluţii speciale, care se schimbă după fiecare zonă de curăţare. Din ce am observat, mopurile sunt marcate în culori pentru evitarea contaminării încrucişate", spune Iuliu Torje, medic ATI.

Nerespectarea regulilor privind curăţenia a fost una dintre cauzele scandalului de la Spitalul Floreasca, unde s-a descoperit că încă patru pacienți au fost colonizaţi cu Candida auris chiar în secţia în secţia de terapie intensivă. Asta la 2 luni după ce Lavinia, o pacientă cu arsuri grave, a fost infectată şi cu această ciupercă pe lângă bacterii intraspitaliceşti în centrul de arşi.

"Nu au fost luate toate măsurile. Din acest motiv, Inspecţia Sanitară de Stat a aplicat amenzi de peste 60 de mii de lei în cazul Spitalului Floreasca. Pentru că nu au fost respectate toate protocoalele. O altă rundă de sancţiuni a fost aplicată de către Direcţia de Sănătate Publică, în această săptămână pentru nerespectarea protocoalelor de igienă şi de limitarea transmiterii de infecţii nozocomiale", spune Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

Pacienţii descoperiţi cu candida auris au fost izolaţi, iar personalul medical şi sanitar a fost din nou instruit asupra măsurilor care trebuie luate în aceste cazuri.

