Procurorii au deschis dosar penal după ce un turist a murit ieri la Braşov, strivit de un copac care s-a prăbuşit în zona de promenadă de la poalele Tâmpei. Tragedia se poate repeta oricând. Sub scoarţa verde, arborele era putred, iar angajaţii primăriei au recunoscut - au făcut doar inspecţia vizuală în acea zonă prin care trec zeci de mii de turişti.

Victima, un tânăr de 27 de ani, se plimbă împreună cu o prietenă pe aleea de sub Tâmpa, unde caută răcoarea turişti şi localnici. Din senin, un copac înalt de 20 de metri s-a prăbuşit peste ei. Bărbatul a murit pe loc. Deşi lovită şi ea de câteva ramuri, femeia a scăpat cu viaţă la mustaţă.

Deşi primăria susţine că nu avea ce face, silvicultorii cred că tragedia putea fi evitată. Angajaţii Regiei Pădurilor Braşov, din subordinea Consiliului Local, ar fi trebuit să vadă semnele care arătau că arborele se va prăbuşi, atacat de paraziţi.

"Nu era uscat, s-a dezrădăcinat. Din ce spun martorii nici nu bătea vântul atunci. E greu.. chiar dacă vom face verificări atât timp cât copacii sunt verzi nu ai cum să prevezi un astfel de accident. Frasinul e slăbit de cealaltă ciupercă aia invazivă și intră în rădăcini și pe urmă produce putregai, intră și parazitează masiv", spune Sorin Toarcea, purtător de cuvânt al Primăriei Braşov.

"Noi am făcut studii numai pentru partea de periculozitate a arborilor, am luat scannerul și pe asta poți să-l scanezi și vezi că are putregai masiv. Dacă e foarte aproape de drum, alee pietonală, loc de joacă, dacă ai 2 metri până la drum taie-l la 2 metri", spune Dănuț Chira, cercetător Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice Brașov, cercetător ICAS.

Acum, directorul regiei de stat care administrează pădurea sfătuieşte localnicii şi turiştii să evite aleea de sub Tâmpa.

"Deci pericolul există, bineînțeles și acum suntem în pericol. Sunt aceeași specie, și cu aceeași problema", spune Dan Viciu Olteanu, director Regia Pădurilor Brașov.

"Mi-e cam teamă de când am auzit. nici nu știi când se răstoarnă un copac", spune o femeie.

Femeia de 32 de ani care a avut norocul să supravieţuiască este internată acum la un spital din Capitală.

"E stabilă a avut o fractură de membru inferior. A solicitat transferul la București ea find din acea zona. Din fericire starea e ok în baza unei operații va fi tratată corespunzător", spune Emil Mailat, director Spitalul Județean Brașov.

Procurorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă. Anchetatorii vor să ceară şi expertize să vadă dacă tragedia ar fi putut fi evitată. Peste 300 de copaci consideraţi periculoşi au fost marcaţi pentru tăiere la Braşov.

