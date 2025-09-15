Fiul lui Ilie Dumitrescu este căutat de Poliţie după ce ar fi fost implicat într-un accident rutier şi ar fi fugit de la faţa locului. Culmea, tânărul nu se este vinovat pentru coliziune, însă este de negăsit de aproape 30 de ore. E cu atât mai inexplicabil de ce a dispărut după impactul în care o tânără de 23 de ani a fost grav rănită. Toto Dumitrescu s-a ales cu dosar penal şi va trebui să dea explicaţii agenţilor. Nu este prima dată când actorul are probleme cu poliţiştii. În urmă cu patru ani, a fost prins drogat la volan.

Accidentul a avut loc în cartierul Primăverii, ieri, la prânz, când traficul era extrem de lejer.

O şoferiţă de 23 de ani a ieşit de pe un drum fără prioritate şi a tăiat calea unei alte maşini. Conducătorul auto ar fi încercat să o evite, însă nu a mai putut din cauza vitezei, după cum spun martorii. În urma impactului, maşina femeii a ricoşat într-un alt autoturism.

Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, implicat în accident

La volanul SUV-ului s-ar fi aflat Ilie Badea Dumitrescu, zis Toto, fiul celebrului fotbalist Ilie Dumitrescu.

"A fost stabilită cu exactitate identitatea conducătorului de autovehicul care a părăsit locul accidentului. Colegii mei depun eforturi pentru depistarea autorului", potrivit lui Claudiu Costea, purtător de cuvânt Brigada Rutieră.

Şoferiţa vinovată, în stare gravă la spital

Femeia care a provocat accidentul a fost rănită grav, iar medicii au dus-o la spital, unde a rămas internată. Toto Dumitrescu este însă de negăsit.

Polițiștii rutieri sunt acum pe urmele șoferului. Deși, în mod normal, pentru accidentul de ieri nu ar fi fost găsit vinovat, gestul de a fugi de la fața locului îi aduce acum dosar penal.

Toto Dumitrescu are 27 de ani şi este actor de profesie. S-a şcolit în Marea Britanie şi s-a întors apoi în ţară unde a jucat în filme şi seriale româneşti. El a trecut prin mai multe episoade controversate, ultimul în luna mai, când a fost bătut în faţa unui club din Capitală şi a avut nevoie de îngrijiri medicale. Iar în 2021 a fost prins drogat la volan, la un filtru rutier.

Condamnat în trecut după ce a condus sub influenţa substanţelor interzise

"Fumasem un cui cu fratele meu, nu mai aveam baterie la telefon, el a spus: "bă, rămâi la mine". I-am zis că nu, că vreau să dorm acasă. Mă urc în maşină, nu aveam baterie, am zis bă, urc înapoi să-l încarc un pic? Nu. Apropo, folosiţi Waze!", declara Toto Dumitrescu despre incident.

Tânărul a ieşit pozitiv la cocaină şi canabis. A fost condamnat atunci la opt luni de închisoare cu suspendare.

"Îi văzusem, cumva, de departe. Aveam o şansă să mă întorc din drum, dar am zis că nu mă opreşte pe mine. Dacă mă opreşte, mă întreabă, zic că sunt obosit, că vin de la filmare. Acum nu aş mai face greşeala asta, nu m-aş mai urca la volan", a adăugat acesta.

Fratele lui Toto, Sică Dumitrescu, a fost şi el condamnat la doi ani şi patru luni de închisoare cu suspendare pentru trafic de droguri, după ce a fost prins cu stupefiante chiar în barul tatălui său.

