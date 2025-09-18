Tragedie pe un șantier din Câmpina. Un zid de cărămidă s-a prăbușit peste doi muncitori, care lucrau la consolidarea unei case. Un bărbat de 35 de ani, tată a doi copii, a fost scos fără viață de sub dărâmături. Colegul său a supraviețuit ca prin minune și este acum internat la spital. Într-un interviu pentru Observator a recunoscut că săpăturile la fundația casei nu ar fi fost securizate corespunzător.

"Cred că am avut un noroc. Foarte mare noroc" a spus un muncitor care a supravieţuit tragediei.

E mărturia muncitorului de 55 de ani care, cu doar câteva ore înainte, a supravieţuit ca prin minune după ce un zid de cărămidă s-a prăbuşit peste el şi colegul lui.

"Îl vedeţi, mă, pe ăla acolo, prins sub cărămizi? Unul e mort, sunt doi. Pe ăsta l-am scos noi cu capul afară" a spus un muncitor după prăbuşire.

Cum s-a produs tragedia

Nenorocirea s-a petrecut la marginea oraşului, în cartierul Câmpiniţa, la 200 de metri de Şcoala de Poliţie Vasile Lascăr. Muncitorii lucrau la fundaţia casei şi ar fi săpat prea mult în pământ. Unul dintre ziduri a cedat, iar cei doi au fost prinşi sub greutatea peretelui de cărămidă. Un muncitor de 35 de ani a rămas captiv sub mormanul de moloz.

"Unul mai zicea 'Vreau ajutor, ajutor'. Cerea ajutor la colegii lui. Dacă ar fi avut echipamentul poate avea şanse, poate avea şanse" a povestit un martor.

"Am ieşit absolut toţi afară, am ajuns aici la poartă şi am văzut peretele efectiv dărâmat" a spus un martor.

"Eu am reuşit să mă ridic cât de cât în sus, dar colegul nu a reuşit să se ridice mai sus şi l-a prins acolo. Am avut noroc că a sărit lumea pe acolo şi a dat cărămizi la o parte până au venit pompierii" a spus supravieţuitorul.

Muncitorii nu purtau echipament de protecţie

Echipa de muncitori nu purta echipament de protecţie. Iar săpăturile trebuiau şi ele să fie securizate pentru a preveni surparea pereţilor.

"A fost o greşeală. s-a săpat şanţul de la cap la cap şi nu trebuia. trebuia să se sape doar pe bucăţi. Săpat, turnat, pe urmă iar săpat, turnat. Noi am săpat de la cap la cap" a spus un muncitor.

Proprietara refuză să comenteze incidentul

Properietara casei la care lucrau muncitorii a refuzat să comenteze incidentul.

"Deocamdată nu pot să dau nicio declaraţie. Eu nici nu am fost acasă când s-a întâmplat, deci, îmi pare rău nu pot să dau nicio declaraţie acum" a spus proprietara casei.

Bărbatul de 35 de ani prins sub resturile peretelui a murit. Era din Dâmboviţa şi avea doi copii. Colegul supravieţuitor are nevoie de o lună de spitalizare.

"După stabilizarea lui şi primele investigaţii s-au constatat nişte fracturi fără deplasare de bazin şi în rest starea biologică bună, stabil şi este internat în compartimentul de ortopedie" a spus directorul medical al Spitalului Municipal Câmpina, Cătălin Tiu.

În paralel cu cercetările poliţiei va fi deschisă şi o anchetă a Inspectoratului Teritorial de Muncă.

Se efectuau lucrări de subzidire a unei construcții. Prima victima extrasa, barbat 55 ani, este conștientă, cu traumatisme la nivelul membrelor inferioare. Se lucrează pentru extragerea celeilalte victime, care se afla în stare de inconștiență.

