O persoană a murit, duminică seară, după ce a fost lovită de o maşină, în timp ce traversa DN 73, între dintre Predeal şi Râşnov, potrivit Centrului Infotrafic.

Tragedie între Predeal și Râșnov: un pieton a fost ucis pe trecere - Sursa: Profimedia

"Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul este oprit pe DN 73A Predeal - Râşnov, în apropierea localităţii Predeal, judeţul Braşov, după ce un autoturism a acroşat mortal o persoană angajată în traversarea regulamentară a carosabilului", a transmis, duminică seară, Centrul Infotrafic.

Centrul Infotrafic anunţă că se estimează reluarea circulaţiei rutiere după ora 21:00.

