Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Tragedie între Predeal și Râșnov: un pieton a fost ucis pe trecere

O persoană a murit, duminică seară, după ce a fost lovită de o maşină, în timp ce traversa DN 73, între dintre Predeal şi Râşnov, potrivit Centrului Infotrafic. 

de Redactia Observator

la 07.12.2025 , 20:54
Tragedie între Predeal și Râșnov: un pieton a fost ucis pe trecere - Sursa: Profimedia

"Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul este oprit pe DN 73A Predeal - Râşnov, în apropierea localităţii  Predeal, judeţul Braşov, după ce un autoturism a acroşat mortal o persoană angajată în traversarea regulamentară a carosabilului", a transmis, duminică seară, Centrul Infotrafic.

Centrul Infotrafic anunţă că se estimează reluarea circulaţiei rutiere după ora 21:00.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident pieton deces
Înapoi la Homepage
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Cine decide, de fapt, rezultatul alegerilor de la Primăria Capitalei București: ”Această distribuție favorizează în mod clar candidații”
Cine decide, de fapt, rezultatul alegerilor de la Primăria Capitalei București: ”Această distribuție favorizează în mod clar candidații”
Momentul în care un alpinist și-a lăsat iubita să moară de frig pe un munte din Austria a fost surprins de o cameră web
Momentul în care un alpinist și-a lăsat iubita să moară de frig pe un munte din Austria a fost surprins de o cameră web
Cum arată acum mașina care a zburat peste sensul giratoriu în Oradea. Autoturismul a fost făcut zob
Cum arată acum mașina care a zburat peste sensul giratoriu în Oradea. Autoturismul a fost făcut zob
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi votat la alegerile de la Primăria Capitalei?
Observator » Evenimente » Tragedie între Predeal și Râșnov: un pieton a fost ucis pe trecere