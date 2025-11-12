Antena Meniu Search
Video Atacurile urșilor s-au înmulţit în Hunedoara: pagube de zeci de mii de lei

Localnicii din județul Hunedoara resimt tot mai des pagubele provocate de urși. De această dată, un urs a ajuns în apropierea caselor, lângă centrul municipiului Vulcan, și a fost văzut zile la rând cum a rupt garduri, a ucis păsările din curţi şi a distrus chiar şi sistemul de iluminat.

de Redactia Observator

la 12.11.2025 , 08:51

Autoritățile locale au decis să intervină înainte ca situația să ducă la o tragedie prin montarea unor cuşti speciale şi relocarea ulterioară a acestora. 

Reprezentanții mediului reamintesc că localnicii afectați pot solicita despăgubiri pentru pagubele suferite.

"Primăriile au obligaţia să convoace comisia, care constată natura prădătorului, cuantumul despăgubirii care poate fi acordată şi plăţile se fac eşalonat. În acest an ultima despăgubire a fost de circa 158 de mii de lei, dar au mai fost încă 2 tranşe de valori aproximativ la fel", a declarat Georgeta Barabaş, directorul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate.

