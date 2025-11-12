Localnicii din județul Hunedoara resimt tot mai des pagubele provocate de urși. De această dată, un urs a ajuns în apropierea caselor, lângă centrul municipiului Vulcan, și a fost văzut zile la rând cum a rupt garduri, a ucis păsările din curţi şi a distrus chiar şi sistemul de iluminat.

Autoritățile locale au decis să intervină înainte ca situația să ducă la o tragedie prin montarea unor cuşti speciale şi relocarea ulterioară a acestora.

Reprezentanții mediului reamintesc că localnicii afectați pot solicita despăgubiri pentru pagubele suferite.

"Primăriile au obligaţia să convoace comisia, care constată natura prădătorului, cuantumul despăgubirii care poate fi acordată şi plăţile se fac eşalonat. În acest an ultima despăgubire a fost de circa 158 de mii de lei, dar au mai fost încă 2 tranşe de valori aproximativ la fel", a declarat Georgeta Barabaş, directorul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare corectă o pensie de minimum 17.500 lei pentru un judecător? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰