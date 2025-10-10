A fost panică pe aeroportul Otopeni! Un avion care a plecat din Istanbul spre Londra a aterizat de urgenţă la noi, după ce mai mulţi pasageri acuzau stări de rău, iar membrii echipajului au simţit miros de fum. Imediat după aterizare, s-a confirmat prezența fumului, iar toate persoanele aflate la bord au fost evacuate şi evaluate medical.

"Solicităm coborâre suplimentară, vă rog. S-ar putea să avem nevoie doar de asistență medicală, când vom ajunge, pentru unii membri ai echipajului" spusese pilotul aeronavei.

Ora 17:50. Piloţii aeronavei Airbus A320 a companiei British Airways care circula pe ruta Istanbul - Londra solicită turnului de control aterizarea de urgență în Bucureşti, după ce membrii echipajului au simţit miros de fum la bord. Zece minute mai târziu, aeronava coboară pe pista aeroportului Otopeni.

"Avionul a aterizat de urgenţă la ora 18. Întreg echipajul şi pasagerii au fost evacuaţi, iar acum aeronava este verificată de specialişti" a explicat reporterul Observator Bogdan Dinu.

Patru persoane acuzau stări de rău înainte de aterizare. Două ore mai târziu, Ministerul Sănătăţii a confirmat prezenţa fumului în avion şi a anunţat că cei 142 de pasageri ai aeronavei nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Într-un comunicat, compania aeriană a precizat că decizia piloţilor de a ateriza de urgenţă a fost una de precauţie, existând posibilitatea unei probleme tehnice.

Alertă şi dintr-un alt avion, după ce unei pasagere i s-a făcut rău

Pasagerii zborului au fost îmbarcaţi în alte curse pentru a ajunge la Londra, iar aeronava a rămas pe aeroportul Otopeni azi-noapte. Momentan nu au fost făcute publice date despre starea tehincă a avionului.

În paralel, la ora 18:30, turnul de control a primit o nouă alertă dintr-un avion zbor Wizz Air care a decolat din Oslo cu destinaţia Bucureşti. Piloţii au solicitat asistenţă medicală la aterizare.

"Am avut un caz medical la bord. Este o femeie de 40 de ani. Credem că are nevoie de asistență medicală în Bucureşti" a explicat pilotul aeronavei.

