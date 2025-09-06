Veşti bune pentru bucureşteni. S-a încheiat prima etapă a lucrărilor de la Planşeul Unirii. Astfel dispar restricţiile de trafic de pe Splaiul Independenţei din Capitală.

Odată cu începerea şcolilor, traficul din Capitală se va aglomera. Redeschiderea arterei dintre Piaţa Unirii şi Piaţa Naţiunilor Unite poate să însemne economisirea câtorva minute bune din timpul petrecut în trafic.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, spunea la începerea lucrărilor că traficul se va redeschide pe această arteră până se termină vacanţa de vară.

Lucrările au început în luna iunie şi încă de atunci şoferii au fost nevoiţi să găsească rute ocolitoare tot prin centrul Capitalei, iar asta a însemnat aglomerarea traficului.

Muncitorii continuă lucrările pe şantierul de la planşeul Unirii. Acestea ar putea fi gata abia la jumătatea anului viitor.

Autorităţile vorbesc despre cea mai complexă lucrare de infrastructură realizată în Capitală după 1989.

