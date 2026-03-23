Au început operațiunile de recuperare a remorcherului Astana. Trei marinari sunt încă dispăruți

Au început procedurile pentru ridicarea de pe fundul mării a remorcherului Astana, care s-a scufundat miercuri în zona portului Midia. În funcție de condițiile meteo, ar putea fi reluate și operațiunile de căutare a persoanelor dispărute.

Compania Midia Marine Terminal a anunțat că, potrivit prognozelor meteo, sunt șanse mari ca luni să fie reluate operațiunile de recuperare a persoanelor dispărute după scufundarea remorcherului Astana, scrie Mediafax.

Căutările sunt desfășurate de instituțiile abilitate prin MRCC (ANR, ARSVOM, Forțele Navale Române).

De asemenea, compania a anunțat că a inițiat procedurile de ranfluare a epavei (ridicarea de pe fundul mării a unei nave scufundate), operațiune care se va desfășura "cât mai curând posibil".

"Din 18 martie, compania a început discuții cu specialiști în domeniul naval pentru dezeșuarea și ranfluarea remorcherului scufundat. Totodată, au fost inițiate discuții cu doi operatori autorizați și au fost propuse mai multe soluții, inclusiv recuperarea epavei cu ajutorul unei macarale plutitoare sau folosirea unor flotoare speciale care să ridice nava. Facem mențiunea că Midia Marine Terminal nu are capacitatea tehnică să execute astfel de operațiuni", se arată într-un comunicat al companiei.

Aceste operațiuni urmează să fie realizate "în linie cu acordurile primite din partea procurorilor de caz".

Remorcherul s-a scufundat la cinci mile marine de portul Midia

Forțele Navale Române au anunțat că au identificat remorcherul scufundat la aproximativ cinci mile marine de portul Midia, la 26 de metri adâncime.

Remorcherul în care se aflau cinci persoane s-a scufundat miercuri dimineața. Toți cei cinci membri ai echipajului, între care și Sorin Tufan, fost jucător al echipei Farul Constanța, au fost declarați morți, au declarat surse pentru Mediafax.

Trei marinari sunt încă dați dispăruți.

Daniela Ciucă

