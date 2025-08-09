"Au plecat spre ceruri". Detaliul cutremurător din spatele tragediei din Arad. Cine trebuia să zboare, de fapt

Avionul de mici dimensiuni care s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea unei fabrici din Arad, accident soldat cu moartea a doi bărbaţi, efectua un zbor de agrement, cu un pilot profesionist din Bucureşti şi un băiat de 18 ani din Arad, au declarat surse implicate în anchetă.

Conform surselor, pilotul avea 47 de ani şi era din Bucureşti, iar în trecut a lucrat la cel puţin trei companii aeriene de linie. El a luat la un zbor de agrement un tânăr de 18 ani din Arad, care avea asupra sa telefonul tatălui său. Astfel, iniţial, echipele de prim-ajutor, care au încercat să facă identificarea victimelor pe baza abonamentelor telefoanelor aflate asupra lor - în condiţiile în care rănile suferite nu permiteau evaluarea vârstei -, au crezut că a doua victimă are 45 de ani.

Anchetatorii afirmă că avionul ultrauşor a decolat de pe Aerodromul Şiria şi urma să aterizeze pe pista Aeroportului Arad, însă nu se ştie din ce cauză s-a prăbuşit cu câţiva kilometri înainte de destinaţie.

Anchetatorii au reușit să afle, până acum, că avionul decolase de pe aerodromul din Șiria și urma să facă un zbor de agrement. Pilotul, unul experimentat, care lucrează și la o companie aeriană de linie, a ținut în permanență legătura cu cei de la sol și nu apucase să raporteze vreo problemă.

Tatăl tânărului de 18 ani, mort în tragedie, îşi strigă durerea

La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de urgență, dar salvatorii au găsit în epava aparatului de zbor doi bărbaţi - pilotul şi pasagerul - cu leziuni incompatibile cu viața.

Într-o postare pe Facebook, însoţită de o fotografie realizată cu 10 minute înainte de accident, Daniel Popescu, tatăl victimei de 18 ani, reiterează evenimentul tragic care a curmat viaţa fiului său. Băiatul, care visa la rândul său să devină pilot, şi-a găsit sfârşitul mult prea devreme, lăsând în urmă o familie marcată de durere:

"Au plecat spre ceruri. Copilul meu își dorea o viață în aviație, iar Vlad Zgardau dorea să-l îndrume, și astăzi au făcut ultimul zbor. Noi toți nu știm cum trăim fără tine, copilul meu bun, cuminte, și un copil extraordinar de bun, o parte din mine se stinge. De ce, Doamne, mi-ai luat copilul așa repede, când avea viitorul în față? Poza făcută cu 10 minute înainte de accident", a scris tatăl victimei.

Cine ar fi trebuit să zboare prima dată, în locul băiatului

Potrivit unor surse Observator, întâi ar fi trebuit să zboare un băiat de 13 ani, fratele celui de 18 ani care şi-a pierdut ulterior viaţa la bordul avionului de agrement. Fratele mai mic al tânărului a fost dat jos din avion pentru că erau turbulențe. Cei prezenţi la faţa locului i-ar fi spus să aştepte şi să meargă tura următoare.

În locul său a urcat Vlad, care a sfârşit tragic la vârsta de 18 ani, după ce planorul în care se afla s-a prăbuşit în curtea în curtea fostei fabrici de vagoane marfă de pe Calea Aurel Vlaicu, din zona Gării Arad. Fabrica nu mai funcţionează însă din luna iunie, fiind închisă de proprietarii americani.

"Cazul a rămas în atenţia autorităţilor abilitate, care vor efectua cercetări ulterioare", a precizat ISU.

Urmează să fie formată o echipă de cercetare compusă din poliţişti, procurori şi specialişti ai Autorităţii Aeronautice Civile Române.

