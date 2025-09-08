Video Au vrut să sperie urșii, dar au stârnit flăcări. Incendiu lângă o cabană din Munții Făgăraș, stins la limită
Inconştienţa unor turişti putea provoca o tragedie în Munţii Făgăraş. Mai mulţi bărbaţi, care încercau să sperie urşii, au aruncat cu petarde în pădure, chiar în apropierea unei cabane.
După gestul iresponsabil, au plecat fără să observe că în urma lor un copac uscat a fost cuprins de flăcări.
Alţi turişti care au ajuns pe traseu au văzut ce se întâmplă, iar proprietarii cabanelor din zonă au intervenit pentru stingerea focului.
Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă cabanierii atrag atenţia că petardele aruncate în pădure pot duce la adevărate dezastre şi le recomandă turiştilor să nu folosească focul deschis atunci când merg în drumeţie.
Articolul continuă după reclamăÎnapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰