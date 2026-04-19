De la 1 mai, autobuzele galbene cu etaj vor plimba din nou turişti prin Bucureşti. Şi de anul acesta, vor avea şi GPS, aşa că oaspeţii vor şti exact pe unde trec. Inclusiv ghidul audio a fost îmbunătăţit. În plus, Primăria vrea să lungească traseul şi să mai adauge opriri, mai ales că anul trecut, în nici o lună şi jumătate, societatea a încasat aproape jumătate de milion de lei din bilete.

Cele şase autobuze turistice sunt deja pregătite să iasă pe traseu. Anul trecut, au fost un real succes.

Anul trecut autobuzele turistice au circulat 39 de zile pe străzile din Bucureşti, timp în care s-au vândut aproape 9.000 de bilete. Asta înseamnă o medie zilnică de peste 200 de călători. Anul acesta linia va funcţiona din nou de la 1 mai, iar preţul biletelor rămâne neschimbat. 70 de lei, un bilet pentru un adult şi 35 de lei pentru copiii cu vârste cuprinse între 7 şi 14 ani.

Până atunci, turiştii care vin în vizită apelează la tururi ghidate. Prin centru, am dat peste un grup de americani. Spun că sunt norocoşi că au un prieten în Bucureşti şi le este el ghid.

"Nu îmi pot imagina să vin aici fără un ghid care să îmi povestească despre ce este vorba, unde sunt principalele puncte de atracţie şi cum să ajung în anumite locuri pentru că în unele situaţii sunt confuz. De ce? Este vorba despre structura de organizare a oraşului, străzile secundare şi cele lăturalnice. Este un loc foarte interesant dar e greu de vizitat dacă nu ştii ce faci", spune Kevin, turist din Tennessee.

Deşi au venit ieri în Capitală, prietenul lui, Kevin, Dian ştie deja câteva cuvinte în română.

"Noi avem pe cineva cu noi care a petrecut mult timp aici şi el ne poate spune istoria. Deci da, un autobuz turistic cu cineva care să cunoască zona. Nu aş fi venit în Bucureşti dacă nu stiam pe cineva care cunoaşte locul", spune Dian, turist din Kansas.

Mulţi străini spun că un autobuz turistic le-ar uşura cu mult vizita prin Bucureşti.

"Este foarte important, mai ales pentru grupuri de turişti din America. Dacă nu ai mai fost aici, dacă nu ai o modalitate de transport şi nici nu ştii unde te duci, nu numai că nu o să ajungi unde vrei dar nici nu o să afli istoria din spatele acestor clădiri", spune un turist din SUA.

Traseul actual al liniei turistice are 15 kilometri şi 14 staţii însă municipalitatea are în plan să adauge opriri suplimentare.

"Suntem în discutii cu instituţiile de cultură, cu direcţia de cultură din cadrul primăriei capitalei să idenificăm şi alte obiective turistice. Ţinând cont de anii trecuţi de dinainte de pandemie când această linie a înregistrat chiar 60.000 de turişti, noi considerăm că poate fi un proiect rentabil. Acum vom vedea. Vom intensifica partea de promovare", spune Constantin Tobescu, purtător de cuvânt STB.

Consilierii generali vor ca biletul pentru autobuzul cu etaj să ofere şi mai multe facilităţi.

"Ne-am gândit ca prin aceeaşi călătorie, să oferim şi posibilitatea ca timp de 24 de ore, vizitatorii şi călătorii să beneficieze de acces gratuit pe liniile normale ale STB. Avem o multitudine de muzee în patrimoniul municipiului bucureşti dar şi case memoriale care ar merita să fie puse în valoare printr-un tichet comun cu linia turistică", spune Bogdan Sabo, consilier general USR.

"Este un preţ rezonabil. Şi va fi mai accesibil pentru oameni, va fi un lucru bun pentru ei că aibă acces, fără să plătească foarte mult", spune Kevin, din Tennessee.

Ghidul turistic audio va avea, de anul acesta, traducere în 4 limbi de circulaţie internaţională. Alături de engleză şi franceză, au fost adăugate şi italiană şi germană.

