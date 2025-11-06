Avertisment MAE pentru șoferii români: în Bulgaria amenzile se plătesc pe loc, doar cu cardul

Ministerul Afacerilor Externe avertizează șoferii români care tranzitează sau călătoresc în Bulgaria că amenzile primite în trafic trebuie plătite imediat, pe loc, prin card bancar. Refuzul de plată poate duce la reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor mașinii. Noile reguli, introduse de autoritățile bulgare, se aplică tuturor conducătorilor auto străini și nu permit achitarea amenzilor în numerar.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Bulgaria că autoritățile bulgare au modificat legislația rutieră, introducând obligativitatea achitării pe loc a amenzilor primite în trafic, potrivit Mediafax.

Măsura vizează toți conducătorii auto care nu au domiciliul în Bulgaria, inclusiv pe cei români.

Plata se face exclusiv prin card bancar, direct la aparatele POS deținute de echipajele de poliție sau la cel mai apropiat automat de plată, unde șoferul este însoțit de agenți.

Noile reguli nu permit achitarea amenzilor în numerar.

În cazul în care un șofer refuză să plătească amenda pe loc, poliția bulgară poate dispune reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor mașinii, în baza unui ordin valabil maximum trei luni.

Documentele și plăcuțele pot fi recuperate oricând în acest interval, după achitarea amenzii.

MAE recomandă șoferilor români să se informeze înainte de a intra în Bulgaria și să dețină un card bancar valabil pentru a evita situațiile neplăcute în trafic.

