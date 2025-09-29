Alertă pe Aeroportul Otopeni! O dronă civilă, ridicată ilegal, a fost la un pas să lovească un avion care se pregătea să aterizeze. Piloţii au informat imediat turnul de control. Alte aeronave au fost deviate în următoarea oră şi au ajuns la sol pe altă pistă decât cea programată. Este a doua oară în ultimele zece zile când un aparat de zbor fără pilot intră în perimetrul de securitate al aeroportului Henri Coandă.

Drona civilă a fost ridicată între Buftea şi DN1, chiar în calea avioanelor care soseau pe aeroportul Henri Coandă.

Aparatul a fost observat de piloţii cursei Turkish Airlines, la ora 14:26. Drona era la 300 de metri altitudine şi la 80 de metri de avion. Aeronava a trecut fix pe sub ea. Comandantul a informat turnul de control şi s-a luat decizia de a amâna aterizarea următoarei curse, British Airways, care trebuia să aterizeze la ora 14:30. S-a dat ordin de a rămâne în aer la o altitudine de 2.000 de picioare, cam 600 de metri. În cele din urmă, a fost direcţionată către o altă pistă, folosită de regulă la decolări, unde a ajuns în siguranţă, cu o întârziere de 22 de minute. Alte trei avioane, inclusiv unul militar, au aterizat tot aici.

Drona civilă ar fi putut cauza daune majore unui avion

Articolul continuă după reclamă

Din informaţiile pe care le avem acum, ar fi vorba despre o dronă civilă, profesională, categoria C2. Are un diametru de 60 de centimetri şi o greutate de aproximativ 1kilogram. Un astfel de aparat poate produce daune majore unui avion în zbor.

"Este periculoasă, pentru că poate intra în calea unui avion şi dacă este absorbită într-un motor sau loveşte parbrizul sau orice altă componentă a aeronavei, poate crea stricăciuni considerabile aeronavei şi poate pune în pericol aeronava" a explicat Adrian Florea, directorul operaţional Romatsa.

"Chiar drone de dimensiuni mici pot cauza daune ce pot fi semnificative" a spus purtătorul de cuvânt al Autoritatăţii Aeronautice Civile, Silviu Gogu.

Înălţarea oricărui tip de dronă este interzisă în apropiera aeroporturilor, de regulă pe o rază de 5 kilometri.

Individul care a ridicat drona riscă pedeapsa cu închisoarea

Cazul a fost preluat de poliţiştii Serviciului de Transporturi Aeriene, care au deschis un dosar penal. Cel care a ridicat drona ar putea face între 6 luni şi 3 ani de închisoare, dacă va fi identificat şi găsit vinovat. Este a doua oară în ultimele zece zile când o dronă este văzută de piloţi zburând în proximitatea aeroportului. Autoritatea Aeronautică a avertizat aeroporturile încă din 2021 că astfel de incidente s-ar putea înmulţi.

"Drona nu poate fi identificată cu certitudine, la acest moment. Noi nu deţinem astfel de aparate care să poată detecta drona şi utilizatorul ei. […] Este posibil ca aceste drone să fie drone neînregistrate, în aşa fel încât ele să fie ridicate în zone în care să nu fie autorizate" a mai explicat Adrian Florea.

Incidentele vin într-un context tensionat, în Europa. Danemarca a interzis temporar orice zbor cu drona, după ce astfel de aparate au fost depistate deasupra aeroporturilor şi bazelor aeriene militare din ţară. Alte drone au fost reperate în Norvegia, Suedia, Finlanda şi Lituania, în puncte cu infrastructură critică. Rusia a negat că ar avea vreo legătură cu aceste incidente.

Greta Neagu Like

Întrebarea zilei Luați anunțurile de pe internet ca reper pentru prețul real al unei proprietăți? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰