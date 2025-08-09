Performanţă românească greu de atins! După 40 de zile de înot, fără costum de neopren, Avram Iancu a reuşit să traverseze întreaga Europă.

Românii din diaspora l-au aşteptat cu tricolorul şi steagul Uniunii Europene la ieşire.

- Avram, nu uita, te-ai unit cu Dunărea!

- Vă mulţumesc din suflet! Doamne, câţi sunteţi şi ce minunaţi sunteţi!

Aventura sportivului a început pe 29 iunie, şi a înotat de la Marea Nordului până la Marea Neagră.

"Am ajuns la destinația finală!

Astăzi, la ora 18:25, după 40 de zile de înot, am atins destinația finală: confluența Canalului Main–Dunăre cu mărețul fluviu Dunărea. Am reușit să traversez înot întreaga Europă! Fără costum de neopren. În premieră mondială: de la Marea Nordului la Marea Neagră.

Astfel, am devenit primul om din lume care a traversat un continent înot, urmând celebra rută fluvială Rin–Main–Dunăre. După ratificarea acestei ultime etape, am șansa de a obține distincția The World's First “Triple Crown of Rivers Stage Swims” Challenge.

Asta înseamnă: 4.448 km fără neopren

Dunărea – 2.860 km, 89 zile (2017) – ratificat

Rinul – 1.032 km, 48 zile (2023) – ratificat

Canalul Main–Dunăre – 556 km, 40 zile (2025) – în curs de ratificare

În total: 177 de zile, adică 6 luni – o jumătate de an de înot continuu. O jumătate de an departe de familie, de soția și de fetițele mele. Și asta, în doar 3 ani de carieră! Iar dacă privesc mai departe, la cei 11 ani de înot în apele deschise ale lumii, mi-e și teamă să fac un calcul al timpului total petrecut departe de ele. Cu lacrimi în ochi, vreau să îmi cer iertare față de fetele mele pentru toate aceste absențe din copilăria lor. Dar știu că ele înțeleg, poate mai bine decât oricine, sacrificiile pe care a trebuit să le fac. Și de ce. Dincolo de performanțele sportive, am purtat mereu un mesaj în care am crezut. De data aceasta, am înotat pentru o Europă Unită", a scris Avram Iancu, ieri, pe Facebook.

Avram Iancu a traversat Dunărea înot în 89 de zile

La bază este bibliotecar, dar el trăieşte în realitate aventurile despre care alţii citesc.

Avram Iancu este primul român care a traversat înot Canalul Mânecii şi singurul om care a parcurs înot Dunărea de la izvoare la Marea Neagră.

