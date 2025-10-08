Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Băiat rănit cu un cutter în Arad, într-o altercaţie. Alte 4 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Patru tineri au ajuns la spital sau au avut nevoie de îngrijiri medicale după o altercaţie violentă produsă marţi seară în centrul istoric al Aradului. Unul dintre ei a fost rănit cu un cutter în zona omoplatului, iar poliţia a deschis un dosar penal, transmite Agerpres.

de Redactia Observator

la 08.10.2025 , 09:01
Băiat rănit cu un cutter în Arad, într-o altercaţie. Alte 4 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale Jandarmeria Română, la Inspectoratul de Jandarmi Județean „Mihai Bravul” Dolj, marți, 27 martie 2018 - Hepta

Patru tineri, cu vârste cuprinse între 16 şi 23 de ani, au avut nevoie de îngrijiri medicale după o altercaţie în care au fost implicaţi, marţi seară, în centrul istoric al Aradului, iar unul dintre ei a fost tăiat cu un cutter în zona omoplatului.

Altercaţia a avut loc în vecinătatea Bisericii Sârbeşti, iar echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) au fost solicitate pentru a acorda îngrijiri medicale.

Conform SAJ Arad, un tânăr de 23 de ani a fost tăiat cu un cutter în zona omoplatului şi a fost dus la spital în stare de conştienţă. Alţi doi băieţi şi o fată au avut nevoie de îngrijiri, însă numai tânăra a refuzat să meargă la spital.

Articolul continuă după reclamă

Poliţiştii au ridicat cinci persoane pentru audieri

Martorii au sunat la 112, iar la faţa locului au venit poliţişti. Ei au ridicat cinci persoane pentru audieri, însă, pe parcursul zilei de miercuri, vor fi audiaţi şi alţi martori.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean au declarat, pentru AGERPRES, că a fost întocmit un dosar de cercetare penală pentru loviri sau alte violenţe.

În funcţie de ce vor transmite medicii privind starea bărbatului rănit cu un cutter, cercetările ar putea avea loc pentru tentativă de omor.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

arad bataie altercatie
Înapoi la Homepage
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: “Voi, proştilor şi incompetenţilor!”
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: &#8220;Voi, proştilor şi incompetenţilor!&#8221;
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Aryna Sabalenka a scris un mesaj din cinci cuvinte după ce a ajuns în China. Ce a spus numărul 1 mondial
Aryna Sabalenka a scris un mesaj din cinci cuvinte după ce a ajuns în China. Ce a spus numărul 1 mondial
Secretul teribil pe care l-a ascuns o regină a frumuseții, care i-a distrus viitorul și a trimis-o în final în arest
Secretul teribil pe care l-a ascuns o regină a frumuseții, care i-a distrus viitorul și a trimis-o în final în arest
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați cumpărat aur pentru investiții?
Observator » Evenimente » Băiat rănit cu un cutter în Arad, într-o altercaţie. Alte 4 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale