Băiat rănit cu un cutter în Arad, într-o altercaţie. Alte 4 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Patru tineri au ajuns la spital sau au avut nevoie de îngrijiri medicale după o altercaţie violentă produsă marţi seară în centrul istoric al Aradului. Unul dintre ei a fost rănit cu un cutter în zona omoplatului, iar poliţia a deschis un dosar penal, transmite Agerpres.

Patru tineri, cu vârste cuprinse între 16 şi 23 de ani, au avut nevoie de îngrijiri medicale după o altercaţie în care au fost implicaţi, marţi seară, în centrul istoric al Aradului, iar unul dintre ei a fost tăiat cu un cutter în zona omoplatului.

Altercaţia a avut loc în vecinătatea Bisericii Sârbeşti, iar echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) au fost solicitate pentru a acorda îngrijiri medicale.

Conform SAJ Arad, un tânăr de 23 de ani a fost tăiat cu un cutter în zona omoplatului şi a fost dus la spital în stare de conştienţă. Alţi doi băieţi şi o fată au avut nevoie de îngrijiri, însă numai tânăra a refuzat să meargă la spital.

Articolul continuă după reclamă

Poliţiştii au ridicat cinci persoane pentru audieri

Martorii au sunat la 112, iar la faţa locului au venit poliţişti. Ei au ridicat cinci persoane pentru audieri, însă, pe parcursul zilei de miercuri, vor fi audiaţi şi alţi martori.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean au declarat, pentru AGERPRES, că a fost întocmit un dosar de cercetare penală pentru loviri sau alte violenţe.

În funcţie de ce vor transmite medicii privind starea bărbatului rănit cu un cutter, cercetările ar putea avea loc pentru tentativă de omor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați cumpărat aur pentru investiții? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰