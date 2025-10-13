Vremurile în care copiii creșteau liberi, cu cheia la gât, lăsați să se joace prin cartier, par tot mai departe. Şi asta pentru că temerile părinţilor se dovedesc, uneori, justificate. Un copil de 13 ani din Braşov a ajuns la spital cu o tăietură adâncă după ce a fost atacat la un loc de joacă. "Vina" lui a fost că s-a jucat la trambulină în afara orelor de program. Ca să-i arate că NU are voie, paznicul l-a tăiat cu o seceră. Agresorul în vârstă de 74 de ani este acum în arest la domiciliu, iar familia victimei vrea să meargă cu cazul în instanţă.

Imaginile care ar putea apărea într-un film de groază sunt reale şi au avut loc într-un parc din Braşov. Băiatul de 13 ani ar fi vrut să se joace la trambulină când agresorul în vârstă de 74 de ani a venit să îl gonească. Nu cu vorba bună, ci cu o seceră care l-a rănit.

Filmul atacului înfiorător

Motivul incredibil al atacului: copilul intrase în zona de distracţie în afara programului. Imaginile surprinse de martor arată însă cum paznicul reacţionează extrem. Prinde din urmă băiatul care încerca să fugă şi îl taie cu secera. A fost şi momentul în care un alt bărbat, chiar fratele proprietarului de trambuline, intervine.

Răzvan Cudrici, proprietarul trambulinelor: A sărit de pe trambulină. Fratele meu i-a spus să se dea jos. Nenorocitul a venit cu secera.

Reporter Observator: Cum de a simţit nevoia persoana respectivă, care s-a ocupat de maşinuţe, să intervină la trambulină?

Răzvan Cudrici: Nu ştiu. Nu îl cunosc. Pentru că sunt una lângă alta, la 3 metri. Noi am sunat la poliţie şi am dus la spital copilul.

Reporter Observator: Cum era copilul? Era speriat, afectat?

Răzvan Cudrici: Era speriat, da.

Copilul a ajuns la spital cu o plagă adâncă

"A fost un traumatism prin tăiere în regiunea fesieră. Este o plagă destul de adâncă, dar a fost suturat. Evoluţia e bună. Va mai rămâne câteva zile sub observaţie. Cu tratament, cu antibiotice", a explicat dr. Marcel Albean, purtător de cuvânt Spitalul de Pediatrie Braşov.

Am vrut să aflăm ce căuta individul violent într-o zonă în care sunt în permanenţă copii. Sunat de reporterul Observator, proprietarul locului de joacă din vecinătatea trambulinelor a recunoscut că acesta NU lucra acolo legal.

Agresorul, în arest la domiciliu pentru 30 de zile

"Minorul, imediat după atac, a fost în stare de şoc. Părinţii sunt în stare de șoc, mai ales la aflarea veştii că agresorul este în arest la domiciliu şi nu a fost dispusă măsura arestului preventiv. Până la această dată nu s-a pus problema de eventuale despăgubiri pe partea civilă", a precizat Remus Sâmbotin, avocat al Baroului Braşov.

Paznicul de 74 de ani a fost iniţial reţinut şi a primit apoi arest la domiciliu pentru 30 de zile. El este cercetat pentru tulburarea liniştii publice şi purtare abuzivă.

