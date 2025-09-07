Antena Meniu Search
Bărbat de 81 de ani, găsit mort într-o fântână. Poliţiştii încearcă să afle cum a murit bătrânul

Un bărbat de 81 de ani a fost găsit decedat, duminică, într-o fântână. S-a întâmplat în curtea unui imobil din localitatea Veștem, județul Sibiu, potrivit Mediafax.

de Redactia Observator

la 07.09.2025 , 21:43
"La data de 7 septembrie a.c., Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a fost sesizat prin S.N.U.A.U. 112 că, în curtea unui imobil din localitatea Veștem, o persoană ar fi căzut într-o fântână", potrivit IPJ Sibiu.

La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiștii de investigații criminale și criminaliști, care au identificat persoana ca fiind un localnic, în vârstă de 81 de ani.

Echipajele medicale au declarat decesul bărbatului. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma autopsiei.

Polițiștii sibieni continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor și a cauzelor în care s-a produs evenimentul, sub coordonarea procurorului.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

fantana batran mort sibiu
