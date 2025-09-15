Antena Meniu Search
Video Bărbat din Bistriţa, anchetat după ce a agresat şi a răpit doi copii de 11 şi 12 ani dintr-un parc

Poveste incredibilă în oraşul Bistriţa. Un bărbat aflat sub influenţa băuturilor alcoolice a luat pe sus doi copii de 11 şi 12 ani dintr-un parc şi i-a băgat în propria maşină. Copiii au reuşit să sară din autovehicul, iar ulterior a fost alertată şi poliţia.

de Redactia Observator

la 15.09.2025 , 14:03

Totul ar fi pornit în urma unor neînţelegeri cu privire la nişte jucării pe care fiul bărbatului le-ar fi abandonat într-un parc şi pe care le-au găsit cei doi copii.

Pe fondul neînţelegerilor legate de jucării, bărbatul i-ar fi lovit şi i-a urcat apoi cu forţa în maşină.

Copiii au reuşit să sară din maşină. Unul dintre ei a alertat alte persoane care la rândul lor au sunat la poliţie.

"În scurt timp, un echipaj din cadrul Biroului Rutier a depistat autoturismul în cauză și pe conducătorul acestuia. Bărbatul de 33 de ani a fost condus la sediul Poliției, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat", a transmis IPJ Bistriţa Năsăud.

Bărbatul a fost iniţial reţinut pentru 24 de ore. Ulterior a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale și cei ai Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Bistrița continuă cercetările în acest caz.

Redactia Observator
Redactia Observator

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

jucarii barbat copii sechestrati politie
