Video Bărbat din Reşiţa, găsit carbonizat după ce baraca în care se adăpostea s-a făcut scrum

Tragedie în Reşiţa, unde un bărbat şi-a pierdut viaţa, după ce baraca în care se adăpostea a fost cuprinsă de un incendiu violent. 

de Redactia Observator

la 15.08.2025 , 07:33

Construcţia era într-o zonă plină de depozite, astfel că alarma la 112 a fost dată de câţiva angajaţi.

La faţa locului au ajuns imediat pompierii care au găsit adăpostul bărbatului înghiţit de flăcări şi fum gros.

Bărbatul a fost găsit, însă a fost prea târziu - nu a reuşit să se salveze de vâlvătaie şi a murit carbonizat.

Focul a fost, în cele din urmă, stins, înainte să se extindă şi la clădirea alăturată.

incendiu resista
