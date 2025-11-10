Bărbat din Sibiu, găsit mort după un incendiu. Poliţiştii suspectează că focul a fost pus intenţionat

Poliţiştii din Sibiu au deschis o anchetă după ce, luni, în urma unui incendiu izbucnit la o casă din localitatea Veştem, a fost găsit cadavrul unui bărbat de 66 de ani. Trupul neînsufleţit a fost descoperit într-o anexă a locuinţei, care nu a fost afectată de flăcări, iar pompierii susţin că incendiul ar fi fost provocat intenţionat.

Incendiul a fost anunţat, luni, la un imobil din localitatea Veştem, judeţul Sibiu. Acolo au ajuns pompieri de la ISU Sibiu, dar şi poliţişti, transmite News.ro.

"La sosirea forţelor, incendiul se manifesta în interiorul casei pe o suprafaţă de aproximativ 30 mp. Acesta a fost lichidat prompt (...) Din nefericire, în anexa din curtea casei a fost găsit un bărbat în vârstă de 66 de ani, care prezenta rigiditate cadaverică. Anexa nu a fost afectată de flăcări. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost utilizarea intenţionată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul", a transmis ISU Sibiu.

Potrivit Poliţiei, bărbatul locuia în acel imobil.

"Trupul bărbatului a fost transportat la morga Spitalului Judeţean Sibiu, în vederea efectuării necropsiei pentru stabilirea cauzei decesului. De asemenea, sunt în curs verificari pentru a se stabili daca există o legatură de cauzalitate între decesul bărbatului şi incendiul manifestat în locuinţă, urmând a fi dispuse măsuri juridice în consecinţă. Cercetările sunt continuate de către Secţia nr. 1 Poliţie Rurală Şelimbăr, în cadrul unui dosar penal, întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs evenimentul", a precizat IPJ Sibiu.

