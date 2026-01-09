Bărbat lovit mortal pe trecere, pe bd. Bucureștii Noi din Capitală. Șoferul a încercat să evite o altă mașină

Un bărbat de 60 de ani a decedat după ce a fost accidentat de un şofer, vineri, în jurul orei 12:35, pe bulevardul Bucureştii Noi din Capitală.

Potrivit Brigăzii Rutiere a Capitalei, un bărbat de 41 de ani conducea un autoturism dinspre bulevardul Laminorului către șoseaua Chitilei. Ajuns la intersecția cu strada Nuvelei, acesta ar fi încercat să evite un alt autoturism, condus de un bărbat de 76 de ani, moment în care a surprins și accidentat un pieton care se angajase în traversarea părții carosabile.

La fața locului au intervenit echipaje medicale, care au efectuat manevre de resuscitare asupra victimei. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, pietonul a fost declarat decedat.

Cei doi șoferi implicați în accident au fost testați cu aparatele Alcooltest și DrugTest, rezultatele fiind negative.

În urma accidentului, traficul rutier a fost restricționat pe banda 1 de circulație a bulevardului Bucureștii Noi, pe sensul de mers de la strada Nuvelei către șoseaua Chitilei.

Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul rutier.

