Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Bărbat lovit mortal pe trecere, pe bd. Bucureștii Noi din Capitală. Șoferul a încercat să evite o altă mașină

Un bărbat de 60 de ani a decedat după ce a fost accidentat de un şofer, vineri, în jurul orei 12:35, pe bulevardul Bucureştii Noi din Capitală. 

de Redactia Observator

la 09.01.2026 , 15:50
Accident mortal pe bulevardul Bucureștii Noi. Un șofer a încercat să evite un autoturism și a lovit un pieton - Sursa: Hepta

Potrivit Brigăzii Rutiere a Capitalei, un bărbat de 41 de ani conducea un autoturism dinspre bulevardul Laminorului către șoseaua Chitilei. Ajuns la intersecția cu strada Nuvelei, acesta ar fi încercat să evite un alt autoturism, condus de un bărbat de 76 de ani, moment în care a surprins și accidentat un pieton care se angajase în traversarea părții carosabile.

Bărbatul de 41 de ani ar fi încercat să evite un alt autoturism

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

La fața locului au intervenit echipaje medicale, care au efectuat manevre de resuscitare asupra victimei. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, pietonul a fost declarat decedat.

Cei doi șoferi implicați în accident au fost testați cu aparatele Alcooltest și DrugTest, rezultatele fiind negative.

În urma accidentului, traficul rutier a fost restricționat pe banda 1 de circulație a bulevardului Bucureștii Noi, pe sensul de mers de la strada Nuvelei către șoseaua Chitilei.

Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul rutier.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pieton decedat accident bucuresti accident bucurestii noi
Înapoi la Homepage
Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Averea fabuloasă pe care a strâns-o “Zeiţa de la Montreal”
Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Averea fabuloasă pe care a strâns-o &#8220;Zeiţa de la Montreal&#8221;
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări”
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări”
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să renunţaţi la gaze?
Observator » Evenimente » Bărbat lovit mortal pe trecere, pe bd. Bucureștii Noi din Capitală. Șoferul a încercat să evite o altă mașină