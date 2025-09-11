Un bărbat şi-a pierdut viaţa, iar alţi şapte au fost răniţi, în urma unui accident grav petrecut, ieri, în comuna Popeşti din judeţul Argeş.

Totul s-a întâmplat după ce un şofer de 50 de ani a forţat o depăşire. În câteva clipe, a lovit frontal o altă mașină în care se aflau patru persoane.

Impactul a fost devastator: şoferul de 76 de ani, aflat la volanul maşinii lovite, a murit pe loc. Ceilalţi şapte pasageri din ambele autoturisme au fost transportaţi la spital cu răni grave.

Bărbatul vinovat de tragedie era angajat al unei firme de electricitate şi se grăbea să ajungă la o lucrare, împreună cu alţi trei colegi.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pe numele lui pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

