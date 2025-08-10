Bărbat reținut după ce a furat bani din două camere de hotel din Eforie Nord. Una dintre victime era pe balcon
"Furaţi" pe plajă, furaţi şi în hoteluri. Un individ a fost reținut după ce a pătruns în două camere de hotel din Eforie Nord și a plecat cu banii turiştilor care erau cazaţi acolo. Prejudiciul se ridică la peste 4.000 de lei.
Bărbatul în vârstă de 46 de ani a reuşit să pătrundă într-o cameră dintr-un hotel din Eforie Nord. Uşa era închisă, dar nu şi încuiată. În camera respectivă era cazat un bărbat din Gorj, care se afla pe balcon. Hoţul a avut nevoie de cateva secunde ca să sustragă 2.950 de lei.
Cu doar o ora şi jumătate inainte, individul intrase într-o altă camera dintr-un alt complex hotelier. Aici era cazat un salvamar din Hunedoara, venit să lucreze la mare pe timpul sezonului estival. Bărbatul era la muncă. Hoţul a gasit pe pat 1.030 de lei.
Cand şi-au dat seama că nu mai au banii, victimele au sunat imediat la 112. După ce au urmărit imaginile de pe camerele de supraveghere, poliţiştii l-au identificat şi prins pe individ. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰