În ultima clipă, salvamarii din Mamaia au scos la mal un bărbat de 44 de ani şi pe fiica acestuia, de 12 ani. Orice minut de întârziere ar fi putut duce la o tragedie. Întreaga operaţiune a fost filmată chiar de salvatori, într-o nouă încercare de a-i avertiza pe turişti: marea este extrem de periculoasă, oricât de bun înotător ai fi!

Bărbatul de 44 de ani din Iași venise la mare cu familia. A intrat în apă cu fetița lui de 12 ani, însă la un moment dat a fost tras în larg de curenți și nu au mai putut reveni la mal. Totul a avut loc vineri, în momentul în care în stațiunea Mamaia nu era arborat steagul roșu, ci steagul galben. Asta înseamnă că în mare aveau voie să intre doar înotătorii experimentați.

Pe imagini se poate observa cum salvamarii și-au dat seama că ceva nu este în regulă și imediat au pornit cu schijetul spre ei. Unul dintre salvamari a sărit în apă, a reușit să-l prindă pe bărbat, l-a scos la suprafață, i-a montat tubul de salvare și l-a adus către mal. În același timp, o altă echipă de salvamari a ajuns la fetița de 12 ani.

Cei doi au ajuns la mal și au fost duși la punctul de prim ajutor. Martorii de pe plajă au sunat între timp la 112. Oamenii au primit îngrijiri medicale, dar acum sunt în siguranță, în afara pericolului.

Salvamarii trag din nou un semnal de alarmă. Le recomandă turiștilor să fie foarte atenți la steagurile care sunt arborate pe foișoarele lor. Steagul roșu înseamnă scăldatul interzis, iar steagul galben înseamnă că în mare au voie să intre doar înotătorii experimentați.

Salvamarii le reamintesc turiștilor să conștientizeze pericolul la care se expun atunci când intră în mare.

