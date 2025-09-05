Antena Meniu Search
Bărbatul care ar fi agresat o fată de 15 ani în Gara de Nord, cercetat sub control judiciar

Magistraţii au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile pentru bărbatul care ar fi agresat o fată de 15 ani, cetăţean străin, în Gara de Nord, din Bucureşti. 

la 05.09.2025 , 16:26
Gara de Nord Gara de Nord - Profimedia

Bărbatul de 55 de ani a fost reţinut, joi, pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunii de agresiune sexuală asupra unui minor.

La data de 3 septembrie, poliţişti din cadrul Biroului de Poliţie Transporturi Feroviare s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, într-o gară din Capitală, o persoană aflată într-o stare de vulnerabilitate necesita sprijin, conform comunicatului DGPMB.

În urma discuţiilor purtate cu persoana respectivă, o minoră în vârstă de 15 ani, cetăţean străin, s-a stabilit că aceasta ar fi fost agresată sexual.

De asemenea, minora era însoțită de mai multe persoane de cetățenie străină, printre care și un tânăr, în vârstă de 25 de ani, coordonator al grupului.

Polițiștii au demarat verificări, iar la scurt timp, a fost depistat, în proximitate, un bărbat, în vârstă de 55 de ani, bănuit de comiterea faptei.

