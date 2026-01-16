O tânără de 30 de ani, psiholog cunoscut în Capitală şi prezentă la seminarii şi podcasturi, a fost reţinută noaptea trecută, sub acuzaţia că a furat un ceas în valoare de 170 de mii de euro. Păgubitul este şi el un om de afaceri de succes, şeful unei companii cunoscute pe piaţa de energie. Poliţiştii spun că femeia l-ar fi jefuit după o vizită nocturnă. Avocatul lui susţine că cei doi erau însă simpli colaboratori. Bărbatul aşteaptă un copil dintr-o altă relaţie.

Psiholog, scriitoare și o voce prezentă în spațiul public, femeia de 30 de ani vorbea despre echilibru, autocontrol și limite sănătoase pe reţelele de socializare. Astăzi, absolventa de psihologie a fost reţinută după ce ar fi furat un ceas de 170.000 de euro din casa unui italian de 41 de ani, şeful unei companii de energie. Ceasul de lux, care valorează cat un apartament, ar fi dispărut după ce femeia l-ar fi vizitat pe bărbat într-o noapte, spun poliţiştii. Bărbatul a sunat la 112 la câteva zile după jaf.

Bărbatul care a raportat jaful este un cunoscut CEO din piaţa de energie

"Pentru a putea proba ceva în sensul unei infracţiuni e nevoie de probe. Atât putem menţiona, mai mult nu. Din păcate, această urmărire penală este în desfăşurare", a declarat Şerban Mihnea-Andrei, avocat. Suspecta a fost adusă la audieri la Parchetul de lângă Judecătoria Sectorului 1. În faţa anchetatorilor a negat toate acuzaţiile. Doar că, pledoaria ei n-a ţinut. Polițiștii i-au aratat imagini de pe camerele de supraveghere care surprind momentul jafului.

Avocatul acuzatei spune, în schimb, că între cei doi ar fi fost o înţelegere. Bărbatul care a raportat jaful este un cunoscut CEO din piaţa de energie. Locuieşte în România de 16 ani. Are o reputaţie impecabilă în lumea afacerilor şi, în plus, se pregăteşte să devină tată pentru a doua oară. "Ceasul respectiv, pentru a se putea găsi este, la un moment dat, este atât o... un concurs, mai bine spus, din partea celui care l-a dat, celui care l-a luat. Şi asta este important de menţionat în acest dosar", a declarat Şerban Mihnea-Andrei, avocat.

Acum, femeia de 30 de ani are un dosar penal deschis pentru furt. Avocaţii italianului susţin că cei doi erau colaboratori, iar tânăra ar fi ştiut că are bunuri valoroase în casă.

